En acabar el partit, Míchel, respecte al possible penal que no li han xiulat al Girona en l'última jugada, ha declarat que "respecto les decisions i no dic que hàgim sigut clarament perjudicats. El problema és que no sabem què es pita i perquè a alguns sí i a d'altres no. Suposo que com a mínim ho hauria d'haver anat a veure. Al VAR li han dit que no ho és? O la toca o no, la intencionalitat no es pot mesurar. Ningú ho fa expressament". El tècnic del Girona ha posat exemples: "A Getafe, va haver-hi un penal ximple de Javi Hernández, però era penal. I a Cadis, una altra mà alçada".