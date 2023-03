El Girona ha penjat el cartell de sold out per al partit d'aquest dissabte contra l'Espanyol a Montilivi (14.00 hores). El club ha informat que les entrades a la venda per al derbi ja estan totes exhaurides i que, per tant, hi haurà un gran ambient a l'estadi amb les grades plenes. Alhora, es recorda que en el cas que els abonats blanc-i-vermells decideixin alliberar el seu seient encara hi haurà alguna possibilitat de comprar alguna entrada a darrera hora.

🙌 Entrades EXHAURIDES! 🔴⚪️🏟



🥰 Montilivi espera un gran ambient per al derbi contra l’Espanyol



Hem emplenat Montilivi! 💪#GironaEspanyol #GironaFC #OrgullGironí — Girona FC (@GironaFC) 27 de marzo de 2023 El retorn dels de Míchel a la competició després de l'aturada per seleccions està causant màxima expectació entre l'afició, que igual que contra el Barça té la data marcada en vermell al calendari. El Girona ha comunicat que, tal i com indiquen les normes per accedir a l’estadi, tenir actitud d'aficionat visitant en zona local pot suposar l'expulsió de l’estadi. En aquest sentit, anima a tothom a portar la seva bufanda i mostrar els colors blanc-i-vermells mentre soni l’himne en la sortida al terreny de joc dels jugadors. Per fer encara més especial la jornada, s'està preparant una arrossada a la Fan Zone que s'habilitarà fins a dues hores abans del duel (12 hores).