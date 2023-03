El Girona és el segon equip de la Lliga que més es revalora

Quique Cárcel, com gairebé sempre, tenia raó. La plantilla que el director esportiu ha construït, de bracet amb Míchel Sánchez, una barreja de joventut i veterania que lluita per assolir la continuïtat del Girona a Primera, creix tal com tenia previst. El projecte que els gironins tenen al cap ha de donar beneficis a curt i llarg termini. Tant esportius com econòmics, esclar. En pocs mesos, els despatxos de Montilivi aspiren a assolir dues coses: la permanència al camp i beneficis al banc. Això exigeix vendre. I res millor per negociar que comprovar com els teus futbolistes augmenten de valor. Com està passant.