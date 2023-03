El Girona va doblegar l’Espanyol la darrera vegada que el conjunt barceloní va visitar Montilivi. Va ser ara fa dues temporades (2020-21), amb tots dos competint a Segona A, quan un gol de Pablo Moreno va donar els tres punts al conjunt gironí. Va ser un derbi gris i trist amb l’estadi buit arran de les restriccions per la pandèmia. Tot al contrari del que passarà demà al migdia i del que es va viure en les dues darreres visites de l’Espanyol a Montilivi en l’anterior etapa del Girona a Primera Divisió. Dos partits de mal record per als gironins que van veure com la victòria queia del costat visitant i, sobretot en la segona temporada, suposava l’inici d’una davallada letal de resultats que condemnaria l’equip al descens. Tot plegat dibuixa l’oportunitat demà per al Girona d’aconseguir la primera victòria contra l’Espanyol a l’estadi en un partit de Primera Divisió. D’assolir-se, suposaria un cop de puny a la taula valuosíssim en el camí cap a la permanència pel qual lluiten tots dos equips.

Setanta-set anys després d’un 1-1 a la Copa de la temporada 1940-41, l’Espanyol va tornar a visitar el Girona en partit oficial -en Trofeus Costa Brava o amistosos ho havia fet força cops- l’abril del 2018. Era la 34a jornada de Lliga. El Girona arribava al derbi vuitè, amb 47 punts, a només un del Sevilla, setè, i somiava poder classificar-se per l’Europa League. Per la seva banda, l’Espanyol tenia la permanència encarada però no tancada (36 punts) i la mala dinàmica de l’equip havia provocat la destitució de Quique Sánchez Flores i l’arribada de David Gallego, que debutava a Montilivi. L’estrena no podia ser millor per a l’actual tècnic del Ponferradina, que es va endur els tres punts gràcies a dos gols de Gerard Moreno. Més dramàtic va ser el derbi de la temporada següent (2018-19). El partit també va caure a l’abril, a la 31a jornada. Tots arribaven a la cita relativament còmodes. Els d’Eusebio (34 punts) venien de perdre contra Athletic (1-2) i Atlètic (2-0) però tenien un coixí de cinc punts respecte el descens, mentre que els blanc-i-blaus tenien un punt més (35) i un més d’avantatge sobre el perill. Dos gols de Darder van donar el triomf a l’Espanyol (1-2) en un partit que va suposar un punt d’inflexió a la trajectòria dels dos equips. Mentre l’Espanyol va posar la directa i es va classificar per l’Europa League, el Girona va anar encadenant derrotes per signar una sèrie de 3 punts de 30 possibles que el condemnaria al descens. El balanç de dues derrotes en dos partits de Lliga en els duels contra l’Espanyol a casa es va trencar la temporada 2020-21, a Segona A. Aleshores, tot i que l’Espanyol va gaudir de més ocasions clares, un gol de Pablo Moreno va decantar el partit (1-0) a favor dels de Francisco Rodríguez. Demà, es veurà el quart assalt, el tercer a Primera, on el Girona té el repte de tastar, per priera vegada, el gust de la victòria en un derbi com a local. A Cornellà és una altra històri, més bonica.