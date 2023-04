Angel Martínez es troba entre dos focs avui en el derbi. «Com va dir Míchel davant el Rayo, serà un partit que no voldria que es jugués mai. L’Espanyol és el club de la meva vida, m’ho ha donat tot, fins i tot la feina d’ara que ja no soc futbolista. Mentre que el Girona... A part de ser gironí, el vincle es va enfortir quan el meu germà (Jose Martínez) va jugar a Montilivi i després vaig anar-hi cedit. Serà especial i fumut alhora perquè no estaré content amb cap dels resultats», reconeix l’exmigcampista amb passat al club blanc-i-blau i una temporada (2010-11) al blanc-i-vermell.

Des de la seva experiència, fa una valoració de com arriben els pericos. «L’Espanyol arriba potser en el seu pitjor moment de la temporada. Per resultats (tres derrotes consecutives) i per sensacions. No ha tingut cap partit amb la plantilla sencera i, en aquest sentit, la baixa de Brian Oliván serà important perquè és un 25% de l’equip: màxim assistent, dona profunditat i l’únic lateral esquerre. Hi ha altres figures com Darder o Joselu, però l’equip queda coix sense ell», comenta. I afegeix: «a diferència del Girona, el joc no és fluid i es basa molt en la improvisació». Sobre els de Míchel, diu que «les bones sensacions poden camuflar una mica la situació límit en la que es troba perquè una derrota l’aproparia molt al descens»: «M’encanta la filosofia de joc que té el Girona, és molt atractiu. Però els gols que encaixa el penalitzen molt i m’amoïna la possibilitat que pugui entrar en una baralla on hi ha molts equips que van amb el ganivet entre les dents perquè porten tot l’any avall i tenen el mode supervivència activat».

Angel Martínez, que seguirà el partit des de la cabina de Tribuna perquè és analista en les retransmissions dels partits amb Espanyol Media, destaca que «és un partit clau i decisiu»: «En el pitjor dels casos, l’Espanyol pot caure en zona de descens després d’aquesta jornada i el Girona pot quedar-s’hi a dos punts. Guanyar els permetria respirar. La situació canviaria moltíssim. A Primera sempre ha costat aconseguir la victòria, però aquesta temporada encara més perquè no hi ha ningú que baixi els braços». Alhora, afirma: «Estic segur que els dos es mantindran. El Girona perquè té un sistema de joc, un entrenador i uns jugadors que ho trauran endavant. I l’Espanyol per la qualitat de la seva plantilla».