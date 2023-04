Míchel ha marxat molt feliç de Montilivi. La victòria contra l’Espanyol (2-1) hi tenia a veure, evidentment, però ho estava, sobretot, perquè l’equip havia interpretat a la perfecció el què li demanava: «control». «Era un partit molt difícil i és molt important haver aconseguit els tres punts. Només ens han xutat un cop a porteria i ha estat en el gol de Braithwaite. És un pas important a la classificació, tot i que encara queda molt», va dir. El tècnic va destacar «el saber estar de jugadors com David López i Oriol Romeu per marcar l’esdevenir del duel» així com el treball de Borja Garcia o Iván Martín «amb un partit tàctic perfecte» per fer que Sergi Darder, Joselu o Braithwaite no estiguessin bé. «El partit del meu equip ha estat espectacular perquè hem tingut el control que volíem», va insistir.

En aquest sentit, va comentar que «jo he vist el partit controlat en tot moment» sense que l‘expulsió de Sergi Gómez en el minut 83 pogués influenciar en el resultat: «L’1-1 ens ha fet una mica de mal, encara que ens hem seguit defensant bé del joc directe i d’estratègia amb el potencial que té l’Espanyol. L’expulsió no ha estat determinant. Al descans, tenia la sensació que havíem d’anar per davant en el marcador». El tècnic va parlar de l’arbitratge, molt criticat pels blanc-i-blaus. «Per mi l’expulsió (va intervenir el VAR) i el penal són clars. A part que durant el partit no he vist cap situació estranya. El resultat és just», va argumentar. Stuani, de penal, dona el derbi i mitja permanència al Girona (2-1) Sobre Stuani, que va tenir «caràcter per marcar un penal al 88», va explicar el següent: «Sempre que hi és som a prop del gol. Sap que els seus minuts han de ser de qualitat i que és diferencial, però ara amb un rol diferent. Tot i així, té caràcter. Tot l’equip l’ha tingut per aconseguir una victòria molt treballada». Alhora, va fer referència a Javi Hernández que va demanar el canvi: «Se li han pujat els isquios. Havia de ser substituït abans, però m’he esperat a treure’l perquè pensava que si entrava Roro guanyàvem velocitat i ell estaria més tranquil. Al final no podia més». «Trenquem una ratxa de tres partits sense guanyar, malgrat l’empat a Vallecas, i guanyem el goal average a l’Espanyol, que el deixem a set punts i en tenim vuit respecte al descens. Fem un pas endavant en un partit de màxima dificultat. Ens han marcat un gol, però només ens han xutat un cop a porteria i és el camí per arribar a deixar-la a zero», va afegir.