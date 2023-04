Per molt que siguin només noranta minuts i que encara restin onze jornades per endavant, el partit d’avui contra l’Espanyol és d’un d’aquells que tothom té assenyalat en vermell al calendari. Primer perquè és un derbi, sí, però sobretot per la transcendència dels punts en joc i la situació dels dos equips en aquest tram de temporada. Una victòria gironina suposaria un cop d’efecte molt important, no pas definitiu, cap a la permanència. Per contra, una desfeta avui, depenent de la resta de resultats de la jornada, podria tornar a fer enfangar els de Míchel. L’aturada pels compromisos de seleccions ha servit per carregar piles i fer net de cap abans de l’hora de la veritat. «Agafin-se que vénen revolts», pot pensar algú. Potser sí, però ben segur que els aficionats del Girona s’estimen més que el camí cap a la salvació sigui ben dret i aquest migdia poder-s’hi acostar una mica més amb una victòria.

Míchel manté les baixes d’Aleix Garcia, Callens, Kébé i Roca i perd, altra vegada, Yangel Herrera, que dijous de la setmana passada es va retirar d’un partidet contra el filial «per males sensacions». En veneçolà fa dos mesos que no juga -l’últim cop va ser contra el València a principis de febrer) per culpa d’una lesió al soli i ja va patir una altra lesió abans de l’aturada del Mundial. Ahir, Míchel es planyia de la baixa d’un home a qui troba «diferencial» i sospirava per poder-hi comptar «aviat». El tècnic sí que pot comptar amb Bueno, Arnau, Riquelme i Tsygankov, que han tornat de les seves seleccions, cansats, però sans i estalvis. Montilivi es vestirà de gala per veure un derbi que pot començar a aclarir el panorama per al Girona en cas de victòria. Ni de bon tros hi hauria res fet, com va recordar ahir Míchel, però sí que suposaria un grandíssim pas endavant cap a l’objectiu. El Girona doncs, jugarà amb la responsabilitat que comporta tenir una gran oportunitat per acostar-se a l’objectiu. Per la seva banda, l’Espanyol ho farà amb la pressió de veure’s només un punt per sobre de les posicions de descens i saber que qualsevol pas en fals pot ser letal. El factor Tsygankov, autor de dos gols en l’última jornada a Vallecas, ha de tornar a jugar un paper important avui. Això sí, ben segur que Diego Martínez ha tingut temps d’estudiar-lo i mirar de contrarestar el seu desequilibri. Si Santi Bueno està en condicions de ser titular -va tornar dijous de Corea- ho serà i farà parella amb David López. Tots dos seran els encarregats de frenar Joselu, el golejador de moda de la selecció espanyola. Arnau repetirà a la banda dreta, però a l’esquerra Míchel podria fer entrar Javi Hernández en el lloc de Miguel Gutiérrez. Sense Aleix Garcia, Iván Martín repetirà al costat de Romeu i Borja García al mig del camp. A dalt, Tsygankov i Riquelme seran els extrems i Castellanos l’home més avançat. Diego Martínez, qüestionat Per la seva banda, l’Espanyol arriba amb la baixa de Cabrera, sancionat i de l’ex del Girona, Brian Oliván, Pedrosa i Bare, lesionats. A més a més, té els dubtes de Pierre Gabriel, Denis Suárez i Edu Expósito. Després de tres derrotes consecutives i males sensacions, Diego Martínez podria jugar-se-la avui a Montilivi.