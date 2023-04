Tot i ser un partit net al terreny de joc, la tensió i els nervis entre el Girona i l'Espanyol per la transcendència dels punts no hi han faltat. Sobretot a la segona part quan el marcador s'ha començat a moure. La banqueta del Girona estava advertida de feia estona per les protestes a l’assistent i al minut 72, l’àrbitre ja n'ha tingut prou. El seu assistent l'ha avisat i Ortiz Arias s'ha acostat a la banda per ensenyar targeta vermella a Reinier, que estava escalfant. El col·legiat madrileny ha escrit a l’acta que havia expulsat el brasiler per haver dit al seu assistent «ets dolentíssim, dolentíssim». Aquesta acció farà que Reinier es perdi el partit de la jornada següent al camp del Barça i, probablement algun altre.

Míchel ha revelat al final del partit que l’àrbitre l’havia avisat poc abans que si els jugadors que escalfaven continuaven protestant n’expulsaria algun. El madrileny ha avançat que Reinier tindrà la seva sanció que marca el codi intern del vestidor. «S’ha equivocat i n’ha d’aprendre. No li ha de dir res a l’àrbitre. Tindrà la seva sanció. El necessitem molt. Sovint els jugadors no s’adonen que vint o trenta minuts de qualitat els poden fer diferencials. Avui, Stuani, en deu minuts ha guanyat el partit.