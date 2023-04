Un gol que va més enllà del derbi

Les cares dels jugadors parlaven per si soles. Corria el minut 53 quan Arnau Martínez va fer desfermar l’eufòria a Montilivi traient-se de la màniga un obús espectacular -control amb la dreta i rematada amb l’esquerra- des de la frontal per perforar l’escaire, el pal curt, de la porteria de Pacheco i obrir la llauna amb un gol que marcaria l’esdevenir de la gran victòria del Girona en el derbi contra l’Espanyol (2-1). El lateral de Premià de Dalt ho va celebrar. I tant que sí. La primera reacció va ser manar a callar mentre corria com un boig per celebrar-ho amb l’afició i els seus companys en un dels córners del Gol Nord. També va agafar-se la samarreta per fer un petó a l’escut. Aquests gestos tenien més significat que l’alegria del moment. Últimament, els rumors sobre l’interès de l’Atlètic en el seu fitxatge havien generat cert rum-rum al seu voltant qüestionant si continuava centrat en el dia a dia amb l’equip. Arnau va encarregar-se de donar la resposta. Segueix creixent aquí. No només és indispensable per Míchel a la banda dreta, on ha connectat molt bé amb Tsygankov des de l’arribada de l’ucraïnès, sinó que el tècnic aprofita la seva polivalència en l’esquema tàctic i, a vegades, fins i tot el fa actuar com si fos un migcampista més. A part que també sap estar atent per aparèixer i ser determinant a la porteria contrària.

«Havia de xutar sí o sí. Era dins l’àrea. I ha sortit aquest gol. Crec que és el millor gol de la meva carrera. Havia d’acabar la jugada. Primer he controlat i quan he vist que venien jugadors de l’Espanyol no m’ho he pensat dues vegades. He xutat per provar sort», va explicar Arnau sobre el golàs que va marcar contra els pericos. Aquesta temporada ja n’ha marcat 3, la qual cosa eleva la xifra fins als 6 gols des que va pujar al primer equip -un dels quals també va ser molt especial en la final del play-off d’ascens davant el Tenerife. Arnau va començar la feina, mentre que Stuani la va acabar. Braithwaite havia igualat la diana del jove lateral i després el davanter uruguaià es va encarregar de fer justícia des dels onze metres. «És una victòria molt important. Estic content pel gol i, sobretot, pel treball de l’equip. Ens ho hem deixat tot perquè havíem de guanyar sí o sí», va comentar. El triomf permet al Girona acabar la jornada amb set punts de marge respecte el descens i, a més a més, tenir el goal average guanyat als blanc-i-blaus. Ara bé, «que sigui important, no vol dir que ja estiguem salvats perquè si perds de seguida pots baixar posicions»: «La lliga està molt igualada. Hem de distanciar-nos dels rivals de la part de baix». Sobre el partit, va comentar el treball que els va manar Míchel per impedir que el conjunt blanc-i-blau estigués còmode: «Per mi Darder és un jugador top. Juntament amb Joselu i Braithwaite són els millors de l’Espanyol. Sabíem que part de les nostres opcions passaven per neutralitzar-lo i tenir la pilota. Tenir pèrdues al costat de Darder amb Joselu i Braithwaite a l’àrea podria haver-nos complicat les coses». La imatge a les graderies: la taca d'un derbi carregat de tensió El pròxim partit serà d’allò més especial per Arnau, que tindrà l’oportunitat d’estrenar-se al Camp Nou amb el Girona després d’haver-se format a La Masia. «Anirem al Camp Nou a per la victòria. Guanyar al líder ens permetria donar un cop sobre la taula. Ho intentarem, conscients que no hi hem guanyat mai. És un bon equip que fins ara ens ha costat», va dir. El Barça ja té pràcticament el títol de lliga després d’aconseguir una contundent victòria davant el cuer Elx (0-4) i mantenir els 12 punts d’avantatge respecte al Madrid, segon.