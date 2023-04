Després de la victòria contra l’Espanyol (2-1), Míchel va fer èmfasi del nou rol que li ha tocat assumir aquesta temporada a Stuani. Acostumat a jugar sempre des que va arribar a Montilivi l’any 2017, s’ha hagut d’adaptar a començar a veure els partits des de la banqueta i entrar a la segona part. Dissabte passat va fer-ho al minut 85 per substituir Iván Martín i compartir terreny de joc amb Taty Castellanos. Fins ara, els dos eren els màxims golejadors del conjunt blanc-i-vermell amb 6 gols cadascun però el davanter uruguaià va encarregar-se de convertir-se de nou en el pitxitxi en materialitzar un penal amb molta sang freda per donar la victòria al 88. En total, ja són 7 gols en poc més de 700 minuts.

«Ha tingut caràcter per marcar un penal al minut 88. No és fàcil. Sempre que Stuani és al camp, som a prop del gol. Ell sap que els seus minuts han de ser de qualitat. I ho són. Porta 7 gols, més un a la Copa (8). És un jugador diferencial per nosaltres amb un rol diferent al qual ha tingut fins ara, però té el caràcter per ajudar-nos que busquem», va dir Míchel.

Aquesta temporada, Stuani només ha sigut titular en cinc partits i ha participat entrant com a suplent en 17. Segurament, és el curs més atípic per a l’uruguaià en els sis exercicis consecutius que fa que juga al Girona. Tot i així, continua sent la insígnia de l’equip.