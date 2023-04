El Girona ha estat molt ben acompanyat en l'entrenament d'avui. Mig miler d'aficionats han anat a veure l'entrenament de portes obertes dels de Míchel a Riudarenes, el camp del filial, en una jornada festiva que a part de la possibilitat de donar suport de prop als jugadors, que han firmat un munt de marxandatge, també tenia una Fan Zone per divertir-se amb activitats lúdiques o concursos, entre d'altres, relacionats amb el club blanc-i-vermell. A més a més, hi havia la Canya, la gossa del Girona.

Tothom vol la seva firma! ✍️🥰 pic.twitter.com/GSFsmCbBYG — Girona FC (@GironaFC) 5 de abril de 2023

El porter Gazzaniga ha parlat d'aquest moment únic amb els seguidors gironins. "Sempre sentim el suport de la gent a Montilivi i als partits que juguem a fora, però tenir-los aquí és un plus", ha dit. Sobretot, pensant en el pròxim partit contra el líder Barça: "Hem tingut dos dies de descans després de la victòria contra l'Espanyol i estem molt contents amb confiança per anar al Camp Nou. Estem preparant el partit amb moltes ganes i energia. Tenim la idea clara que hem d'anar partit a partit. Estem concentrats en l'objectiu. Sumar és molt important i això passa per plantar cara als blaugranes.