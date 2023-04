El Girona torna demà al Camp Nou quatre anys i mig després de la darrera vegada. En el record, els dos gols de Cristhian Stuani (1-2, m.45 i m.50) que van posar la por al cos als aficionats blaugranes durant molts minuts i que van suposar, finalment, un punt històric al camp del Barça (2-2). Aquell empat venia després de dues victòries consecutives contra Vila-real (0-1) i Celta (3-2) i feia prometre-se-les molt felices als aficionats blanc-i-vermells en una temporada en què, tanmateix, l’equip es desinflaria i acabaria baixant a Segona. En la temporada anterior (2017-18), amb Pablo Machín a la banqueta, el Girona no va fer trontollar el Camp Nou, però sí que va situar un impactant 0-1 al marcador gràcies al gol de Portu (m.2). El Barça va apagar qualsevol intent de sorpresa i es va acabar imposant per 6-1.

El Girona, doncs, ha tastat el gust de la derrota, i golejada, i el de l’empat al Camp Nou. La sensació de guanyar-hi encara no l’ha experimentada i Míchel ha mentalitzat el vestidor perquè demà sigui el dia. Fer saltar la banca seria fer-ne una altra de sonada per a un Girona que aquesta temporada ja ha empatat al Bernabéu (2-2).

En aquell empat de la temporada 2018-19 el Girona va començar perdent arran d’un gol de Leo Messi (1-0, m.18). L’expulsió de Lenglet a instàncies del VAR per una trompada amb Pere Pons que l’àrbitre havia considerat, d’entrada, falta del gironí, va canviar el partit. Al final, Piqué neutralitzaria els dos gols d’Stuani per fer el 2-2 definitiu. En la golejada del curs anterior, Luis Suárez, amb un hat-trick, i Messi, amb dues dianes, van ser els grans protagonistes. Un dels dos gols de l’astre argentí va ser de falta rasa per sota la barrera que va saltar tota. Coutinho va arrodonir la golejada (6-1). Borja García, Bernardo, Juanpe i Aleix Garcia són els supervivents d’aquell dia. Stuani, reservat, va veure tot el partit a la banqueta.