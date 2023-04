Amb l’ascens a Primera Divisió del juny passat, el Girona es va guanyar el dret a jugar contra els millors. El retorn a la màxima categoria, fins ara, prova a un Girona que no només s’ha pogut enfrontar als grans del futbol estatal sinó que hi ha competit. Vet aquí el que intentaran fer avui els homes de Míchel al Camp Nou contra el líder intractable i un dels rivals més atractius de la categoria. Que ningú s’equivoqui, aquest és el gran objectiu del Girona aquest vespre, competir i intentar esgarrapar quelcom de positiu, perquè allò tan bonic de gaudir no sol donar punts. I el Girona, per molt que tingui un bon coixí respecte a la zona de perill, el que necessita és puntuar i continuar fent camí cap a l’objectiu. L’escenari d’avui imposa, és clar que sí, però el conjunt gironí ha demostrat de sobres aquesta temporada que no es deixa intimidar i, si no està empanat que ara fa dies que no passa, és capaç de clavar algun ensurt al Barça. Per intentar-ho, Míchel recupera Aleix Garcia després de la lesió i té les baixes de Reinier, per sanció, i de Yangel Herrera, Callens i Kébé, encara lesionats.

El bon coixí que manté el Girona respecte al descens resta, ben segur, urgències a l’equip. També el Barça, gràcies a la derrota de dissabte, mantindrà els 12 punts, passi el que passi avui, sobre el Reial Madrid en la lluita pel títol de Lliga. Si bé la necessitat del Girona és superior, el context a la classificació, doncs, pot fer que es vegi avui un derbi obert i sense gaires angoixes per les dues bandes. O no. El duel entre dos equips amants de la possessió i de ser protagonistes amb la pilota promet, d’entrada, un bon espectacle. La superioritat tècnica el Barça, això sí, farà que el Girona es tapi també una mica i, com ja va fer al partit de la primera volta, Míchel no faci un plantejament suïcida només començar. Seria un petit matís tàctic per evitar prendre mal si el Barça té el dia. Res de posar l’autocar. «No sortirem a jugar-los cara a cara, però tampoc podem fer res que no sigui ser nosaltres mateixos», avisava ahir Míchel.

Dos dubtes

La recuperació d’Aleix Garcia és la gran novetat a la convocatòria del Girona pel matx d’avui. El d’Ulldecona es va lesionar contra l’Atlètic de Madrid i després d’un mes fora de combat aquesta setmana s’ha entrenat amb normalitat amb el grup. Tant és així que, encara que pugui semblar difícil, Míchel va assegurar ahir que fins i tot podria ser titular. El més probable però és que no el forci i Romeu estigui acompanyat per Iván Martín. Tampoc s’hauria de descartar l’opció d’avançar David López i reforçar la defensa amb Juanpe Ramírez o Bernardo Espinosa. Poques variants més s’esperen a l’onze que salti avui a la gespa del Camp Nou. Arnau Martínez i Santi Bueno tenen un lloc assegurat a la defensa, com també David López si no juga més avançat. El dubte és a l’esquerra on Javi Hernández pot haver guanyat la partida a Miguel Gutiérrez. En atac, Viktor Tsygankov, Borja García i Castellanos seran titulars mentre que la incògnita és qui serà l’altre extrem, si Toni Villa o Rodrigo Riquelme. Si no hi ha cap sorpresa majúscula, Stuani, l’heroi de la darrera visita (2-2 el curs 18-19) començarà a la banqueta.

Per part blaugrana, Xavi Hernández manté les baixes de quatre homes imprescindibles com Christensen, De Jong, Pedri i Dembélé. El tècnic terrassenc repeteix la mateixa convocatòria de dimecres contra el Madrid amb el juvenil de Ripoll Aleix Garrido a la llista. Garrido, de 19 anys, va debutar en la darrera jornada de Lliga al Martínez Valero contra l’Elx. Ferran Torres podria ser titular si Xavi passa de jugar amb quatre migcampistes a fer-ho amb tres davanters.