Semblava que mai passaria. O, pitjor encara, semblava que no existia. Ens referim al fet que el Girona pogués deixar la seva porteria a zero lluny de Montilivi. De fet, ni en el seu propi estadi l‘equip de Míchel està acostumat a no encaixar gols. Aquest curs, el del seu retorn a Primera, només havia passat una vegada. Va ser al costat de l’afició, en una victòria contra el València (1-0). Fins ahir, esclar, a l’Spotify Camp Nou.

Entre Gazzaniga, escandalós desviant qualsevol rematada que anés entre els tres pals, i un treball coral impecable, el Girona va aconseguir que el Barça no li fes cap gol. Especialment brillant va ser l’actuació individual de David López, qui es va batre per terra, mar i aire contra tot aquell que se li va creuar. Bueno, al seu costat, li feia ombra, acompanyant-lo en la difícil missió d’assecar l’equip que, molt probablement, acabi aixecant el títol de Lliga. Té molt mèrit. Per descomptat, tot l’equip va acompanyar Gazzaniga, David López i Santi Bueno. Sobretot, van ser importants els minuts en què el Girona es va treure la pressió del Barça manant amb la pilota als peus, aconseguint encadenar possessions llargues que els de Xavi no s’esperaven. El Girona, al Camp Nou, no es va arrugar. Va mirar al Barça de tu a tu. El va desafiar i va sumar un punt que pot ser molt valuós per a lligar la permanència. Barça-Girona: Màxima igualtat al Camp Nou (0-0) I per espantar aquells fantasmes que veien impossible que el Girona tornés a deixar la seva porteria a zero a domicili.