Orgullós. Pel què i pel com. «La valoració és molt positiva», insistia Míchel. Després de l’empat al Camp Nou, l’entrenador del Girona va reconèixer la «dificultat» per aconseguir un resultat com aquest. «Els havia dit que era impossible empatar aquí. I encara menys sent nosaltres mateixos. Els hauré de pagar alguna cosa», bromejava. Va continuar: «Hem fet moltes coses bé amb pilota i sense. És molt difícil treure la pilota al Barça i, quan ho hem fet, hem progressat. Hem tingut ocasions de perill. La superioritat de Ter Stegen és increïble. L’equip ha tingut personalitat. El Barça t’enfonsa, té molt potencial i et deixa enrere. Hem sabut defensar bé els espais, l’àrea. Ens han xutat 18 cops, però només tres entre han sigut entre els tres pals amb dues grans aturades de Gazzaniga. Hem vingut a ser nosaltres mateixos. La nostra manera de jugar pot generar pèrdues, però ho hem fet molt bé. Estic molt content pel punt i per la porteria a zero. Feliç pels jugadors, que han fet un gran partit». «He patit molt, li he dit a Xavi», afegia.

Míchel va destacar la «personalitat» de l’equip. «Quan hem tingut la pilota, hem estat capaços de generar línies de passada i anar a camp rival. Hem anat a pel Barça. Hem tingut dues ocasions molt clares, una de Taty i l’altra de Viktor. El rival t’enfonsa des de la velocitat o el talent. Empatar al Camp Nou i al Bernabéu ens diu que com equip competitiu. Som capaços de guanyar a qualsevol. Crec que l’afició marxa orgullosa de l’equip». També va parlar de diversos nomspropis. «Oriol venia amb la samarreta de Busquets, que fa millor a la resta. Nosaltres tenim un jugador igual: Oriol.Pensa tant en atac com en defensa, ho fa tot bé per i per a l’equip. Ha fet una exhibició, igual que Busquets. És un dels fitxatges perquè el Girona segueixi creixent», va dir sobre el migcampista. Mentre que d’Arnau, va comentar que «és un noi que continua creixent com a futbolista»: «No el faig servir per dins com a capritx. Té recursos mentals i d’intel·ligència. Pateix més quan juga a la banda en els duels, que des de dins. És molt difícil jugar amb aquesta personalitat tenint 19 anys». Barça-Girona: Màxima igualtat al Camp Nou (0-0) Sobre la permanència, va recordar que «queda molt encara»: «Xavi li treu 13 punts al Madrid i no dirà que ha guanyat la lliga. Encara ens falten 10 partits. Per les sensacions del dia a dia, sé que acabarem bé la temporada. Estem lluny de la nostra idea. Diumenge hem de fer un gran partit contra l’Elx, intentant sumar molt».