El Girona continua fent camí cap al gran objectiu de la temporada: la permanència a Primera Divisió. Ho fa de l’única manera que sap fer-ho, que és sent protagonista amb la pilota i mirant de tenir-la, mimar-la i endreçar-la tant com es pugui. És la filosofia de Míchel i alhora la manera de jugar que el City Group vol que els seus clubs facin. Aquest estil és el que ha seguit el Girona tota la temporada, amb alts i baixos és clar, i que també va fer en un escenari tant imponent com el Camp Nou dilluns contra el Barça. Per ser el darrer de la jornada i l’entitat del rival, el partit acaparava totes les mirades futbolístiques tant estatals com internacionals i això va fer que la notable actuació del Girona encara cridés més l’atenció. Tot els va sortir bé als homes de Míchel en un aparador de luxe del Camp Nou que va quedar bocabadat veient com la remenaven i com, a la segona part, hi havia alguns moments fins i tot de rondo. En aquest sentit, qui també va col·leccionar elogis al final del partit va ser Míchel Sánchez. El madrileny va guanyar la partida tàcticament a Xavi Hernández amb la posició fluctuant d’Arnau entre del lateral al pivot i va saber contrarestar totes les amenaces blaugranes tocant cada cop la tecla adequada.

El 0-0 del Camp Nou ni de bon tros va suposar la salvació matemàtica per al Girona. Tampoc va ser la confirmació que l’equip és capaç de fer grans actuacions contra grans rivals, perquè ja ho havia fet al Bernabéu contra el Madrid, entre altres. Per contra, sí que va suposar quelcom més per a Míchel. No pas pel botí del punt assolit, sinó per arribar als 28 partits a Primera amb el Girona. La xifra, d’entrada, per si sola no diu gaire res. Ara bé, per al tècnic té una rellevància especial perquè farà que diumenge contra l’Elx superi el seu sostre de partits en una temporada a Primera Divisió. Fins ara, en les dues experiències anteriors a la màxima categoria, Míchel mai va acabar els cursos. El madrileny havia estat destituït a la jornada 18 amb l’Osca (2020-21) i, precisament a la 28a amb el Rayo Vallecano (2018-19). Amb tots dos clubs, doncs, es va quedar sense poder demostrar que era entrenador de Primera després d’haver-los ascendit l’exercici anterior. Això a Montilivi no passarà. De moment, diumenge farà història, a títol personal, trencant els registres que va signar amb el Rayo de 28 partits a Primera. «Vull demostrar que sóc entrenador de Primera», deia Míchel durant la pretemporada, pocs dies després d’haver pujat el Girona a l’Heliodoro Rodríguez en el «play-off» contra el Tenerife.

La resta de la història l’ha d’acabar d’escriure l’equip en les deu jornades que resten de competició. Amb 35 punts, la línia de meta cada cop s’albira més. Ara bé, no s’hi val abaixar la guàrdia perquè el futbol és ben boig i, com diria aquell, fins que no sigui al sac i ben lligat, ningú celebrarà res.