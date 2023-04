El Girona i l’Elx es tornaran a veure les cares diumenge a Montilivi tres anys i mig després. El context, això sí, serà molt diferent d’aquella tràgica nit en què un gol de Pere Milla en l’afegit va dinamitar l’ambiciós projecte del Girona i trencar tots els cors dels aficionats blanc-i-vermells que, des de casa, somiaven tornar a Primera. Aquella nit va ser un altre capítol fosc de la història que repetiria la temporada següent contra el Rayo també en la final del play-off. El juny passat, lluny de Montilivi, l’equip va tancar la ferida i treure’s tots els fantasmes de sobre per celebrar l’ascens a Tenerife.

L’escenari de diumenge és diametralment oposat al de fa tres anys i arriba amb Girona i Elx a Primera Divisió, però amb el conjunt il·licità cuer destacat i amb els dos peus a Segona. Una situació idíl·lica per als de Míchel i dramàtica per a un Elx que ja fa setmanes que pensa en la temporada que ve. En l’ambient sobrevolarà, ben segur durant algun moment, aquell partit en què l’aparició del VAR va marcar l’esdevenir del partit. Sobretot pel cap d’un Cristhian Stuani que va viure un dels moments més durs de la seva carrera esportiva quan Pérez Pallas, des del VAR, va avisar López Toca perquè revisés una falta seva al central Dani Calvo. L’àrbitre principal, veient l’acció repetida, va canviar la targeta groga inicial per la vermella directa. Aquí es van esvair les opcions d’ascens d’un Girona que s’ho havia jugat tot a la carta del pitxitxi (29 gols). Francisco no confiava en els homes ofensius de la banqueta on Àlex Gallar no va entrar fins després del 0-1 (m.98) i Jonathan Soriano i Joaquín Zeballos fins i tot van veure com Pedro Alcalá sortia a fer d’Alexanko a la desesperada (m.100).

No hi havia res a fer. Pocs segons després l’alegria dels jugadors de l’Elx contrastava amb les llàgrimes de Granell, Aday, Maffeo, Gumbau i companyia sobre la gespa. També un Stuani que, impotent, des del vestidor es moria de ràbia per haver deixat l’equip amb deu. La jugada de l’expulsió va dur molta cua i se’n va parlar molt. «Quan vaig notar que em tocava em vaig llançar. Quan va anar al VAR sabia l’expulsaria perquè que em va tocar la zona del tendó d’Aquil·les» detallava al cap de pocs dies Dani Calvo a Televisió d’Aragó sobre la jugada que va decidir el play-off.

L’ascens se li va escapar a un Girona que va trigar dos anys més a tornar a Primera i coincidir amb un Elx que, després de tres temporades a la màxima categoria se n’acomiadarà enguany. De protagonistes d’aquell dia en queden encara alguns. Juanpe i Stuani van ser titulars aquell dia mentre que Valery, Juan Carlos i Bueno eren a la banqueta. Per part de l’Elx, els supervivents són el botxí Pere Milla, Èdgar Badia, Gonzalo Verdú, Josan i Fidel, que està sancionat. A la primera volta, el Girona es va imposar al Martínez Valero per 1-2.