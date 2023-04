El món virtual pot arribar a ser molt cruel. Tant, que Taty Castellanos va optar per tancar-se les xarxes socials arran de les crítiques rebudes -externes a l’entorn blanc-i-vermell- per fallar una clara ocasió davant el Barça. En veure que el jugador va sortir tan afectat del Camp Nou, l’afició del Girona ràpidament va mobilitzar-se per acordar fer un gest de suport a l’argentí. Avui, contra l’Elx, el primer partit després del que va succeir, milers de persones s'han posat a aplaudir en el minut 9 (el seu dorsal) com a mostra de solidaritat amb Taty Castellanos. El davanter ho ha agrait amb la millor resposta de totes: un gol per avançar l’equip abans del descans i treure’s tota la ràbia acumulada d’aquests dies enrere. També ha sigut ovacionat quan ha sigut substituït per Stuani al 77. Precisament, l’uruguaià, amb qui comparteix el pitxitxi en haver marcat set gols cadascun, ha tingut el detall de dedicar-li un missatge que deia: «Estem junts, Taty Castellanos. Som-hi».

Lo conseguiremos ⚽️⚽️ pic.twitter.com/CfQBAQhzTm — Cristhian Stuani (@CristhianStuani) 16 de abril de 2023 «L’afició ha estat meravellosa. Molts cops els jugadors llegeixen el que posa la gent a Twitter després del partit. Però en el que cal fixar-se és en el propi treball. Li vaig dir a Taty que el gol que va fallar és un gol que han fallat 20.000 jugadors», ha explicat Míchel. El tècnic ha assegurat que «li va mol bé que l’afició li hagi donat aquest suport»: «És un detall espectacular i ho agraeixo. Taty ha vist que el seu esforç ha estat retornat amb carinyo. Hi ha molt treball al darrere. No sé si el gol que ha marcat l’allibera, però el que sí que sé és que em fa feliç que treballi com ho ha fet sempre. Pot marcar ell, Stuani o qui sigui. Tan és. No depenem d’un únic jugador, sinó que depenem d’un equip que ho ha de fer bé en tot el seu conjunt». Míchel: «El millor del partit és el resultat» En aquest sentit, l’altre golejador del partit, Oriol Romeu, ha comentat que «Taty va passar uns dies més tensos després de l’empat davant el Barça, però ha continuat treballant amb la mateixa línia de sempre que és el que ha de fer el jugador». «Ens dona molt, treballa moltíssim i s’ho deixa tot per l’equip. Avui -ahir per al lector- hi ha sigut quan el necessitàvem, igual que sempre entri o no la pilota. Estic content per ell perquè ha tingut el premi del gol», ha assegurat el migcampista d’Ulldecona.