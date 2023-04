Oriol Romeu: La roca mare

Oriol Romeu va arribar l’estiu passat al Girona per ser un fitxatge d’impacte immediat. L’àmplia experiència en les grans lligues europees l’avalava en el seu intent de començar una nova etapa amb estabilitat a prop de casa, Ulldecona, encara no a unes tres horetes de cotxe. També la polivalència com a migcampista, la capacitat d’arrelar-se en un projecte que se sent seu (té contracte fins al 2025) amb l’objectiu de convertir un club recent ascendit en un fix de Primera Divisió i la determinació per fer millors a la resta de companys. De fet, és la roca mare. El líder que sustenta el pes de l’equip tant a dins com a fora del camp. Sempre té la resposta per a tothom qui el necessiti.

La seva implicació és tan gran que en només set mesos ha aconseguit igualar registres que li han costat anys i anys de feina entre Espanya, Alemanya i Anglaterra, on ha passat gran part de la seva carrera. Després de certificar diumenge passat la victòria contra l’Elx (2-0) amb un gol amb l’esquerra des de fora de l’àrea, Oriol Romeu ha atrapat els dos gols que va marcar amb el Southampton la temporada 2021-22. Del club anglès va marxar-ne sent el jugador insígnia en haver-hi estat set cursos consecutius -més un partit abans d’aterrar a Montilivi. «És poc habitual que marqui amb l’esquerra des de fora de l’àrea. A Anglaterra vaig fer-ne un l’any passat. El gol ha arribat en el moment adequat per poder donar tranquil·litat a l’equip, perquè l’Elx amb els dos gols s’ha enfonsat, i poder sumar una victòria», va explicar el migcampista. Val a dir que en podria dur tres si no li haguessin anul·lat un gol en el partit d’anada davant l’Elx (1-2), al novembre, per una possible falta en la rematada. Mentre que la primera diana vestint la samarreta del Girona va ser contra el Valladolid i va servir per aconseguir els tres punts amb un cop de cap al minut 88 (2-1).

De moment, és el tercer jugador que acumula més minuts de l’equip (2.235) en 25 partits, tots ells com a titular i només ha estat substituït en un. Va ser contra l’Atlètic de Madrid a Montilivi (0-1).

Tenint en compte que és una veu autoritzada al vestidor, el seu missatge d’optimisme de cara a aconseguir la permanència és esperançador. «Hauríem firmat estar en aquesta situació el primer dia que va començar la temporada. Tenir 38 punts, a falta de nou partits per disputar-se, i bones sensacions és positiu. M’agrada i alhora em deixa tranquil l’ambició que té l’equip per voler més per acabar tan amunt com sigui possible», va dir. El Girona ha escalat fins a la novena posició i la realitat és que és més a prop que somiar amb Europa, l’Athletic marca la línia amb 43 punts -cinc més que els gironins-, que no pas de caure al descens, que li queda a onze.

Ara bé, s’ha de tocar de peus a terra. «Estem lluny d’Europa ara mateix. Volem seguir sumant i jugant igual. Continuarem apretant les dents per intentar competir i sumar tot el que puguem. Si als últims dos o tres partits ens dona per lluitar per alguna cosa gran, les ganes no ens faltaran. Tampoc volem arribar als 40 o 41 punts i després baixar els braços pensant que ja hem acabat. L’equip pencarà cada setmana per acabar el més amunt possible», va assegurar.

En aquest sentit, Oriol Romeu va insistir que «tant de bo puguem seguir competint»: «Tenim un partit complicat a Valladolid i n’hi haurà més, però volem mantenir-nos igual com a equip i amb una manera de jugar que posa qualsevol rival contra les cordes. Vull pensar que a mesura que avança la temporada som millors i hem après dels errors».