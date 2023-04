Toni Villa: "Estem eufòrics, tenim la salvació a l'abast"

Autor de l'assistència del primer gol en la victòria contra l'Elx, el migcampista del Girona Toni Villa s'aferra amb treball als onzes de Míchel Sánchez i acumula tres titularitats consecutives. L'ex del Valladolid, que es retrobarà amb el club del seu cor aquest dissabte, d'on va sortir-ne a l'estiu per aterrar a Montilivi, ha participat en 23 partits de Lliga i dos de Copa, marcant un gol en l'empat contra l'Espanyol de la primera volta. Amb la permanència cada cop més a prop i un marge d'onze punts respecte al descens, el conjunt gironí afronta el final de temporada amb menys urgències de les que a priori podien esperar-se. El partit a Pucela pot esdevenir clau per a confirmar que la mirada del col·lectiu ha d'anar cap amunt i no cap avall.

TITULAR

"Tinc la confiança de Míchel, especialment en els darrers partits. Estic en un gran moment, ajudant a l'equip en tot allò que necessita. Content de fer-ho, esclar".

PERMANÈNCIA

"Portem una dinàmica de resultats molt positiva, i estem eufòrics. Tenim la salvació a l'abast, potser ens falta guanyar un partit, que qui sap si serà aquest cap de setmana. Però no ens posem cap sostre i esperem fixar objectius més alts".

RETORN A CASA

"Tinc molts amics i la família, i l'afició m'estima molt. Hi estic en contacte permanent, perquè hi vaig fer amics per a tota la vida. Però espero que traguem un bon resultat".

ROL

"Faig un futbol diferent del qual feia en la meva trajectòria. Menys vistós, però més efectiu. Ajudant a generar ocasions i orientar la pressió, a defensar millor en bloc mitjà i baix. Potser em falta generar un pèl més de desequilibri, que fins ara havia sigut la meva millor arma".

VALLADOLID

"Destacaria l'energia que tenen per anar cap amunt. Ells van per al rival des del minut u: hem de tenir calma, sortir amb la pilota jugada, tenir la possessió i no regalar-los res per fer-los mal".

REBUDA

"Entenc que per a tothom és un partit important. L'afició estarà al costat del seu equip, però espero una bona rebuda perquè m'ho he deixat tot per l'escut. Estic segur que m'ho agrairan, com jo he agraït sempre el seu suport".

TOP 10 A LA LLIGA

"Tota la temporada ens hem mogut per aquella zona i fins i tot hem merescut estar més amunt. Hem corregit detalls que abans ens impedien superar el desè lloc. Ara ser-hi no assegura res, però és un bon punt de partida per intentar complir els objectius de la temporada".