El creixement del Girona és innegable. Tant, que traspassa fronteres. Aquesta tarda s’ha inaugurat la primera penya estrangera a Perpinyà. L’acte ha comptat amb la presència dels jugadors Ibrahima Kébé i Valery Fernández, que s’han mostrat molt orgullosos de tenir cada vegada més aficionats.

També hi ha assistit Delfí Geli. El president ha dit que “és un moment molt especial”. “Continuem a la nostra terra, la Catalunya Nord, però és la primera a fora de Girona. Feu un gran esforç per desplaçar-vos fins a Montilivi cada dia de partit. Fa quatre o cinc anys enrere per nosaltres això era inimabinable”, ha dit.

Col·laboració amb l'USAP

El Girona FC i l’USAP de Perpinyà han enfortit els seus lligams amb la visita que ha tingut lloc avui per part d’una delegació encapçalada pel president, Delfí Gelí i el director general, Ignasi Mas-Bagà, al club de la capital del Rosselló.

L’equip de rugbi de l’USAP és el gran referent esportiu de la Catalunya Nord i també una de les formacions d’aquest esport, més importants de França i d’Europa.

En la seva visita a l’estadi Aimé Giral, seu central de l’USAP, han estat rebuts pel president del club, François Riviere. La reunió entre les dues delegacions s’ha centrat en la recerca de formules de col·laboració que facin créixer ambdós entitats.

El president Delfí Gelí ha assegurat que l’objectiu de la trobada és “conèixer-nos i intercanviar opinions. Saber com treballa un club històric com l’USAP, que ha tingut grans èxits en el món del rugbi, per poder aprendre de les seves experiències”. Geli explica també que “molta gent de Perpinyà i de la resta de la Catalunya Nord ens ve a visitar a Montilivi els dies de partits. I en l’altre sentit la gent del Girona a qui agrada el rugbi té l’USAP ben a prop. Els dos clubs tenim un sentiment cap a la nostra terra que ens uneix i que ens ha de fer més forts”.

Solidaritat transfronterera

Per la seva banda, el president de l’USAP ha afirmat que “És un gran dia per a la USAP. És un dia important perquè demostra el fet que Girona i Perpinyà tenim vincles importants i això és bo ensenyar-ho a les nostres poblacions perquè som dues ciutats de dimensions comparables, amb dos grans clubs, un de futbol, l'altre de rugbi”. Riviere ha afegit que “crec que en la solidaritat transfronterera entre els nostres dos clubs, podem encara ser més forts i anar més enllà. França no són només ciutats com Tolosa, París, Lió o Marsella. Com a Espanya no és només Barcelona o Madrid”.

A la trobada també hi ha estat present, Jeroni Pérez Faixeda, representant de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i el president de la Cambra de Comerç de Perpinyà-Pirineus Orientals, Laurent Gauze.