Valentín Jorge, conegut futbolísticament per "Robi" va morir ahir amb 72 anys. Robi va tenir un pas destacat per les banquetes de les comarques gironines que va començar a Tercera amb el Banyoles la temporada 1991-92 i va continuar al Palamós amb qui viuria la seva millor etapa a Segona Divisió durant una temporada i mitja (1993-95). El canari, nascut a Granada, també va dirigir posteriorment el Girona, a qui va salvar del descens a 1a Catalana (1995-96). A partir d'aquí, Robi, que havia dirigit l'Andorra abans, també va passar per la banqueta del Manlleu i del Tenerife B, del qual va passar al primer equip a Primera, el curs 1998-99. Com a jugador va defensar les samarretes del Getafe, Plus Ultra, Salamanca, Atlètic de Madrid, amb qui va guanyar la Lliga 1976-77, i Andorra.