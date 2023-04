Bones notícies per al Girona. Ibrahima Kébé va confirmar ahir a Diari de Girona que té previst començar a córrer d’aquí a dues setmanes, encarant així el tram final de la recuperació després de lesionar-se de gravetat el genoll abans del play-off d’ascens de la temporada passada i portar tota aquesta en blanc. «Espero que tot vagi bé. Ja ha passat gairebé un any i han sigut uns mesos molt difícils, però no vull pensar-hi més. Al principi, em fixava molt en els tempos que em marcaven els metges. De fet, farà cosa d’un mes ja vaig tornar a trepitjar la gespa amb la mala sort que em vaig fer mal una altra vegada. Em centro en el dia a dia. De moment, em sento bé. Confio en el genoll i m’esforço per tornar el més aviat possible», va explicar. El migcampista de Mali veu la llum al final del túnel: «Em motiva moltíssim veure entrenar als meus companys i com competeix l’equip. Les coses ens estan sortint bé. Vull ajudar-los. Treballo per poder-ho fer des de dins, però mentrestant estic fent tot el que puc per animar-los des de fora».

Qui també va valorar el dolç moment que viu el Girona, amb la permanència a tocar a falta de nou jornades, va ser Valery Fernández. «La dinàmica és molt bona. Crec que quan va començar la temporada tots haguéssim firmat estar en aquesta situació ara mateix. Tenim un coixí important de punts respecte al descens (11) i estem a punt de complir el primer objectiu», va dir. El de l’Escala, que veu «l’equip competint de la millor manera i a un gran nivell amb tots els jugadors concentrats en el paper que els toca», considera que «podem puntuar contra qualsevol rival, ja sigui de dalt de la classificació com de baix». «A part que hem d’estar feliços de compartir-ho al costat de la nostra gent. L’afició disfruta a Montilivi, igual que nosaltres. Tant de bo puguem mantenir-nos i, un cop haguem complert el primer objectiu, mirar més amunt», va assegurar. El Girona obre nous horitzons a Perpinyà En aquest cas, el partit de demà a Valladolid es presenta clau ja que els blanc-i-vermells tenen l’oportunitat d’atrapar i superar els 40 punts -en tenen 38. «Serà un escenari diferent i complicat perquè el Valladolid s’està jugant la vida a prop del descens, per tant, haurem d’estar molt concentrats des de l’inici. Hem d’evitar transicions seves ofensives perquè són un bon equip amb jugadors d’atac i un bloc defensiu per intentar sumar els tres punts. Si ho aconseguim, rebrem al Madrid amb tranquil·litat», va dir sobre el pròxim rival. Valery està «feliç de ser part del projecte i encara més d’ajudar a mantenir el Girona a Primera».