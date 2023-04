La feina no està feta. Encara. Malgrat l’ambient d’optimisme que envaeix l’entorn blanc-i-vermell, sobretot per part de l’afició, el Girona sap que no pot abaixar la guàrdia. Cal rematar-ho i acabar d’estacar un sac que ja té un nus força fort. Aquest vespre a Valladolid, l’equip té l’oportunitat de ventar un bon cop de puny a la taula i deixar sentenciada la permanència. Pot ser el dia, sí, perquè els de Míchel encadenen quatre jornades invictes (8 punts de 12 possibles) amb bones sensacions i s’enfronten a un rival directe. Ara bé, el duel d’avui a Pucela també té un cert risc. És un partit d’aquells trampa i que si l’equip no l’encara amb la mentalitat i competitivitat adequada pot sortir escaldat com ja li ha passat aquesta temporada a Cadis i a les primeres parts dels partits a Almeria i Getafe. El temor s’accentua veient l’allau de baixes amb què hi arriba el Girona. I és que a banda de les absències ja conegudes dels sancionats Santi Bueno i Taty Castellanos, Míchel va confirmar ahir que els problemes a la fàscia plantar impediran que Borja García també hi sigui avui. A més a més, David López tampoc s’ha recuperat a temps. La llista de baixes la completen els lesionats Yangel Herrera i Ibra Kébé. Per contra, el tècnic recupera Callens i Reinier.

Després de moltes jornades amb un onze tipus, Míchel haurà d’empescar-se-les per cobrir les absències de quatre jugadors titulars. David López ja va ser baixa contra l’Elx i Juanpe va ocupar el seu lloc a l’eix. Avui, el canari repetirà i al seu costat hi tindrà Bernardo Espinosa, que farà de Bueno. La sanció de Castellanos obrirà la porta de l’onze a Cristhian Stuani. L’uruguaià no era titlar des de la derrota al camp del Vila-real (1-0) fa tres mesos. Revulsiu habitual, el Matador de Tala viurà avui tot just la seva sisena titularitat a la Lliga. En les altres cinc, Stuani va marcar en tres partits:Getafe, Almeria, Sevilla. Per tant, cap dubte i, tal com va recordar ahir el tècnic, «confiança total» en el «pal de paller» del vestidor. El factor Stuani, doncs, serà una de les armes intimidatòries d’un Girona, molt probablement haurà de variar un xic en la manera de pressionar i, per tant, de jugar. No seria de descartar la possibilitat que, fins i tot, Míchel es decantés per jugar amb tres centrals i Javi Hernández passés a l’eix.

La baixa de Borja García facilitarà el retorn a l’onze d’un habitual fins que es va lesionar, Aleix Garcia. L’ex de l’Eibar tornarà a fer parella amb Oriol Romeu al mig del camp i farà avançar la posició d’Iván Martín, cap a la mitjapunta. El jugador cedit pel Vila-real, doncs, serà l’enllaç amb Stuani a dalt i estarà acompanyat a les bandes per Tsygankov i Toni Villa. L’extrem murcià -que va fer una assistència a Castellanos diumenge passat contra l’Elx- es perfila titular on va ser casa seva durant dotze anys.

Entre Toni Villa i Tsygankov tindran la missió d’intentar que dos dels laterals de més projecció de la Lliga com Fresneda i Rosa no s’incorporin a l’atac i, alhora, ajudar a tapar els extrems perillosíssims Gonzalo Plata i Darwin Machís que, ja recuperat, es perfila com a titular. Qui es mereixerà una vigilància especial és Cyle Larin. El canadenc, incorporat al gener del Bruges, ha fet cinc gols en deu jornades i és la gran amenaça. Olaza i Anuar són baixa per lesió. L’arribada de l’uruguaià Mauro Pezzolano a la banqueta en el lloc de Pacheta, ha dotat l’equip castellà de més alegria en atac. Pezzolano, exjugador del Mallorca (2009-10) i que dirigia el Cruzeiro -club que com el Valladolid també és propietat de Ronaldo Nazario- està sancionat avui.