El millor resultat que el Girona podia endur-se del José Zorrilla era, sens dubte, una victòria. Però ser constant i portar els deures fets permet respirar tranquils quan les coses no acaben de sortir del tot bé. Malgrat la derrota al camp del Valladolid (1-0), els de Míchel poden tancar aquesta jornada sense tenir l’ai al cor, amb un marge de vuit punts respecte al València, que és l’equip que marca el descens -empatat a punts amb l’Almeria, que va perdre contra l’Atlètic (1-2)- i que avui va complert la seva part i ha guanyat a l’Elx (0-2), cuer. Un coixí respecte al descens que, abans de la victòria dels valencians, era de 10 punts.

També afavoreix als gironins que l’Espanyol no aconseguís sumar contra al Cadis, i hagués de conformar-se amb un empat (0-0). I és que ha arribat aquell punt de la temporada en el qual cal mirar de reüll la feina feta pels rivals per acabar d’arrodonir els resultats obtinguts per un mateix.

El que no tindrà el Girona és marge de descans, ja que dimarts, només tres dies després del partit a Valladolid, haurà de tornar a donar-ho tot sobre el terreny de joc -tacat, a més, per una epidèmia de lesions amb Toni Villa i Aleix Garcia com a darrers afectats- i amb les piles carregades si vol plantar-li cara al Reial Madrid i continuar aspirant a dir adeu de forma definitiva al descens tant aviat com sigui possible.