El Girona va marxar dissabte passat de Valladolid (1-0) amb la sensació que podria haver fet alguna cosa més al José Zorrilla per evitar tornar amb les mans buides. L’equip de Míchel va intentar-ho, sí, però va fer-ho massa tard i una primera part apàtica va acabar castigant-lo amb la derrota (això, deixant de banda les lesions de Toni Villa i Aleix Garcia que continuen pendents del diagnòstic definitiu). És curiós perquè aquest guió s’ha repetit sovint al llarg de la temporada, en què dona la impressió que com més avall de la classificació se situa el rival més costa concentrar-se i, en conseqüència, puntuar. Especialment, lluny de Montilivi. És la llei inversa amb els rivals.

L’Elx, cuer que cada vegada és més a prop del descens matemàtic, és l’únic al qual els gironins han aconseguit guanyar en les dues ocasions: 1-2 al Martínez Valero i 2-0 a Montilivi en un partit poc lluït dels locals malgrat que es va saber resoldre bé. Respecte a la resta dels conjunts que lluiten per la permanència, hi ha de tot i encara en faltaran per disputar-se: Sevilla i, en menys mesura, Mallorca (a casa) i Celta. Després de la desfeta a Valladolid, van venir els records dels encontres a Getafe (3-2), Cadis (2-0) i Almeria (3-2). Sobretot, perquè es va fer evident la problemàtica que té el Girona quan s’enfronta com a visitant als rivals de menor entitat que podrien considerar-se de la seva lliga. També és aplicable a la Copa del Rei, on guanyar el Quintanar del Rey (1-2) de la Tercera Federació no va ser precisament fàcil i va eliminar-lo el Cacereño de la Segona Federació (2-1) a la segona ronda.

Igual que a Almeria, Cadis i Getafe, el Girona va encaixar a Valladolid en la primera part i ja no va poder revertir-ho. Al Juegos Mediterráneos va rebre tres gols (min. 13, 17 i 38) i la resposta va arribar a la segona part amb les dianes de Riquelme i Stuani, de penal, (min. 47 i 83) quedant-se sense temps; al Nuevo Mirandilla, ídem, tot i que no va poder diluir els gols d’Escalante (min. 6) i Sergi Guardiola (min. 34); igual que al Coliseum, on una altra vegada va malgastar el temps i després de tres gols locals al primer temps (min. 2, 14 i 43) va fer curt amb les dianes de Taty Castellanos i Miguel Gutiérrez al segon (min. 54 i 80). Exactament el mateix va passar davant el Pucela, tenint en compte que Stuani va tenir l’ocasió més clara per empatar en l’afegit però va fallar i el rival ja s’havia avançat feia estona mitjançant Monchu (min. 24).

D’altra banda, hi ha l’empat a l’RCDE Stadium (2-2) amb un gol del Yangel Herrera al tram final per fer justícia després que Toni Villa avancés als blanc-i-vermells a la primera part o la derrota a València (1-0) que pot considerar-se un cas a part perquè era el primer partit de lliga.

No obstant això, hi ha una versió oposada quan es tracta de jugar envers els que se situen al capdamunt de la taula. El cas més recent va ser l’empat al Camp Nou (0-0). Els de Míchel van treure l’orgull gironí davant d’uns blaugranes perplexos i incapaços de superar a un Gazzaniga en estat de gràcia. Però també destaca l’empat al Santiago Bernabéu (1-1) -a l’estadi blanc, Stuani va igualar de penal un gol de Vinicius a la segona part- o la victòria a San Mamés (2-3).

Un extra de motivació

Sense temps per lamentar-se, el Girona està pensant des d’ahir en el partit de demà contra tot un Reial Madrid (19.30 hores). Ni gairebé tres dies tindran els de Míchel per preparar un dels duels més esperats de la temporada a Montilivi i que, alhora, es presenta d’allò més difícil. Els d’Ancelotti són segons i arribaran a Montilivi amb l’objectiu de no renunciar encara a la lliga que lidera el Barça amb onze punts més.

Els gironins ja saben què és celebrar una victòria a casa contra els blancs, a la història sempre hi haurà marcat el 2-1 de la temporada 2017-18 de l’estrena a Primera Divisió. Per contra de l’1-4 del següent exercici. Als de Míchel els aniria bé assegurar la permanència el més aviat possible i, amb la nova oportunitat de superar la barrera dels 40 punts, s’agafaran a l’èpica per superar al Madrid en un horari complicat per a l’afició però que segur que no fallaran i hi seran per donar suport a l’equip.