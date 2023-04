Tots els equips passen per la mateixa situació. No m'amoïna però sí que estem tristos perquè la baixa de Toni és de llarga durada i és greu. És una llàstima. Amb Aleix ja veurem dia a dia. Després de la primera lesió ha recaigut i també és difícil aquesta situació. L'equip està bé i qualsevol pot jugar i està preparat.

BAIXES

David López i Yangel Herrera no arriben a temps per jugar el partit. Sí que recuperem jugadors que van acabar tocats a Valladolid.

LA PRIMERA VOLTA

És indiferent que hi empatéssim. La pressió són els punts i arribar a la situació que tots volem, que és estar a prop de primer objectiu, que és estar a Primera l'any que ve. El Madrid ara està en la mentalitat que es juguen tots els títols i noto que és una gran versió. Serà un partit molt i molt complicat. És molt difícil per qualsevol equip enfrontar-s'hi tal com estan ara. Tenim l'oportunitat de fer un gran partit.

PREPARACIÓ

Hem fet una mica menys que en els altres prepartits. Hi ha jugadors que estan en fase de recuperació. No hem fet entrenament normal. L'equip entrena molt bé durant tota la temporada. No és important que avui algun jugador encara estigui cansat.

RELAXACIÓ

No ho sé si estaran relaxats. El Madrid sempre juga per guanyar i els partits que els hi he vist són d'un nivell molt alt. Asensio, Vinicius. Rodrygo estan en un gran moment. En la seva millor versió és un equiparro. A la Lliga estan a onze punts però queden encara vuit jornades i ningú pensa que estigui tancada.

TATY-STUANI

Miro partit a partit. Són dos jugadors molt importants per nosaltres. Taty ha jugat més però Stuani ha fet minuts de qualitat i per mi és tant important el que en juga seixanta com el que en fa trenta. No és important en un equip com el nostre ser titular o no. Penso sempre en el transcurs del partit i què pot passar. Per això la meva idea és jugar amb un sol davanter perquè només en tinc dos d'específics.

VICTÒRIA

És equip molt difícil i segur que tots els equips han perdut molts partits contra ells perquè els guanyen gairebé tots els partits. Espero guanyar-n'hi algun ben aviat perquè ho necessitem.

MENTALITAT

La nostra mentalitat serà jugar a camp rival i tenir possessió de la pilota. Necessitarem estar molt concentrats en la pèrdua de la pilota i la pressió. Si surten i poden córrer, fan molt bé la transició. Haurem de fer-ho molt bé amb la pressió i fer un gran partit amb pilota. És un equip guanyador de duels tant al mig com al darrere. Amb la nostra afició i millor versió podem fer un partit a prop de la nostra millor versió amb la pilota. Aquest serà el nostre objectiu per demà.

EL PRECEDENT

Sempre és possible. Tant de bo es repeteixi. Necessitem els punts. La dificultat és màxima. Espero el millor Madrid i així encara és més difícil. Si el Madrid baixa una mica la seva versió actual és possible qualsevol resultat.

DINAMISME DEL RIVAL EN ATAC

Domina qualsevol concepte de joc. Amb transicions, si et tanques al darrere, en l'un contra un i circulació... He de pensar en la nostra millor versió perquè la del Madrid hi serà segur. Haurem d'esperar que tinguin un punt menys que fins ara.

ESTADI

Hi haurà una atmosfera especial. Ho necessitem i estan preparats per ajudar-ne.

CITY-MADRID

Serà una final anticipada. El Girona està dins del grup City i per la meva relació amb Pep i Pere Guardiola m'agradaria que el City arribés a la final. També és veritat que tinc amics al Madrid i és un equip espanyol i si al final guanya, no em sabrà greu. M'estimo més que passi el City.