Va haver d’escoltar molts mals comentaris després de fallar contra el Barça, però aquest vespre ha deixat a tothom sense paraules. Taty Castellanos s’ha convertit en el gran heroi del Girona. Amb, no un, ni dos, tampoc tres, sinó quatre gols, ha permès millorar encara més la història per celebrar la segona victòria contra el Reial Madrid a Montilivi. Un 4-2 que es recordarà sempre i, el més important, que permet fer un pas gairebé definitiu cap a la permanència. Ja són 41 punts, que deixen provisionalment la permanència a onze punts quan falten set jornades per disputar-se. En resum: l’any que ve hi tornarà a haver un Girona-Reial Madrid a Montilivi.

L’empat 1-1 al Bernabéu era bo, però ja se sap que Míchel no és gens conformista. Sobretot, perquè cal deixar l’objectiu complert com més aviat millor. A priori, semblava que als blancs els feia mandra venir un dimarts a Montilivi. Han arribat avui mateix al migdia, amb baixes -Courtois a última hora-, i un onze que incloïa fins a cinc canvis. No obstant això, a l’hora de la veritat el vigent campió d’Europa ha entrat al partit amb ganes. A rematar la feina ràpid i cap a casa. L’ha tingut de seguida Rodrygo amb una rematada refusada després de rebre una assistència de Modric. Amb el Girona més tancat a la seva àrea que no pas una altra cosa, el que no s’esperaven els d’Ancelotti és que fos Taty qui obrís la llauna. El davanter argentí ha superat Lunin arran d’una jugada col·lectiva que ha acabat amb la pilota entre les botes de Miguel, Riquelme i Taty. El lateral esquerre l’ha centrat a l’àrea i Taty no ha perdonat. L’afició ha embogit. Encara més quan ha vist com l’argentí es plantava tot sol fins a la frontal, superant en la carrera a Militao, per batre de nou a Lenin. El 2-0 al marcador era tan bonic, que ha baixat una mica l’adrenalina quan Vinicius ha marcat. Abans, ho havia provat Tsygankov però l’ha tapat Nacho i el seu xut ha acabat als núvols. Igual que Riquelme, amb un cacau ben intencionat que finalment ha sortit desviat.

Per si a algú no li havia quedat clar qui s’emportaria el triomf, Taty ha tornat a aparèixer per fer el hat-trick al Madrid. L’argentí s’ha posat Montilivi als seus peus, que no s’ha cansat d’ovacionar-lo. Tot i que si algú encara no en tenia prou, també ha arribat el quart. De qui? De Taty, evidentment. Una bogeria. I potser no n’ha fet més perquè ha estat substituït al minut 72 per Stuani. Valery ha estat a punt d’aconseguir el cinquè sense poder rematar bé, mentre que el Madrid ha estat a prop de quedar-se, fins i tot, amb un menys perquè l’àrbitre li ha perdonat l’expulsió a Vinicius que ja havia vist groga. Lucas Vázquez ha maquillat el resultat amb el 4-2 definitiu.

FITXA TÈCNICA Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Miguel (Javi Hernández, min.89), Iván Martín (Artero, min. 91) , Oriol Romeu, Yan Couto, Riquelme (Reinier, min.89), Tsygankov (Valery, min.72) i Taty Castellanos (Stuani, min.72). Reial Madrid: Lunin, Carvajal (Lucas Vázquez, min.79), Militao, Rüdiger, Nacho (Camavinga, min.52), Kroos, Modric (Tchouameni, min.63), Valverde, Asensio, Rodrygo (Mariano, min.79) i Vinicius. Gols: 1-0, min.12: Taty Castellanos; 2-0, min.24: Taty Castellanos; 2-1, min.34: Vinicius; 3-1, min.46: Taty Castellanos; 4-1, min.62: Taty Castellanos; 4-2, min.85: Lucas Vázquez. Àrbitre: Iglesias Villanueva. Ha amonestat Arnau (Girona); Vinicius, Militao (Reial Madrid). Estadi: Montilivi, 13.306 espectadors.