Eufòria controlada. No s’ha de celebrar abans d’hora, però sí que ha sigut una nit rodona. D’aquelles que són pel record. Amb una gran victòria 4-2 contra el campió d’Europa a Montilivi i la permanència gairebé assegurada. Míchel Sánchez ha reconegut que «és especial guanyar al Madrid i els jugadors mereixien un partit com aquest». «No sé si és el millor, però soc feliç. L‘afició ha marxat cap a casa orgullosa de nosaltres i nosaltres d’ella perquè ens ha animat d’una manera increïble, fins i tot sota la pluja», ha afegit. A més a més, els tres punts han tingut una dedicatòria especial: «Va per en Toni (Villa). L’han operat avui i s’ha deixat la cama per l’equip. Segur que així passarà la nit una mica millor a l’hospital».

El tècnic ha destacat la «mentalitat» de l’equip per aconseguir la victòria. «Hem fet un partidàs contra un dels millors rivals del món. Ho hem fet quasi tot bé per poder guanyar: hem pressionat alt, ens hem enfonsat en bloc baix i hem sabut sortir des del darrere. Sabíem que el Madrid quan té la pilota, t’encara i és capaç de superar-te ràpidament. És un rival que no et dona temps ni espai, fer passada-passada és un risc molt complicat que hem sabut córrer a la perfecció. Si ens trèiem la pilota de sobre, era impossible progressar en el joc. Els jugadors han sabut patir també amb pilota», ha dit.

Míchel no se la juga donant per feta la permanència perquè «de moment no és matemàtica, tot i que tinc la sensació que hi som a prop»: «Una victòria com aquesta provoca que el jugador es deixi anar. Ja hem aconseguit la xifra dels 40 punts (41) a falta de set jornades. Gairebé ho tenim. Seguirem treballant per continuar sumant i millorant en el dia a dia». Tampoc s'ha atrevit a parlar d’Europa, malgrat que «seria un somni». «No sé fins a on arribarem. La meva il·lusió és arribar als 53 punts i ser el millor Girona de la història. Tant de bo puguem arribar també a Europa, però tenim els peus a terra», ha comentat.

Sobre l’equip, «no destaco a ningú per sobre la resta perquè tots han tingut mentalitat»: «Taty ha marcat quatre gols, Arnau, que és el jugador més intel·ligent, ha sabut gestionar la groga per continuar defensant Vinicius, Yan també l’ha ajudat, Santi i Oriol han estat d’espectacle sabent llegir situacions... Confio en ells».