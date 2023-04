El Girona tindrà una baixa segura per sanció en el seu pròxim desplaçament al Ramón Sanchez Pizjuán. Es tracta del defensa català Arnau Martínez, que estava apercebut de sanció i va veure una cartolina groga al final de la primera part, després d’una dura entrada a Vinicius, a qui va marcar a la perfecció. Perquè durant tota la segona part, Arnau, que s’ha adaptat d’escàndol a la categoria, va poder aguantar els atacs i les provocacions del brasiler sense ser amonestat. Es pot ben dir que va ser el partit de graduació a la Primera Divisió d’Arnau Martínez.

No oblidem que encara que no ho sembli, el futbolista blanc-i-vermell és debutant a la categoria. Malgrat que actuï com un veterà, tot just Arnau, que ahir, a més a més, feia vint anys, tot just està començant. El seu partidàs va ser un immens regal d’aniversari, arrodonit amb una assistència (segurament sense voler, però una assistència de totes totes) a Castellanos en el segon gol de la nit. Amb una pilotada, Arnau es va treure la pressió i la pilota del damunt després d’un atac blanc i el davanter argentí va fer la resta. Dilluns no jugarà contra el Sevilla: Míchel es veurà obligat a retocar l‘eix defensiu.