Les 24 hores més intenses de Taty Castellanos

«Ha sigut una nit increïble. Una nit somiada. Sento una felicitat enorme ara mateix», assegurava Taty Castellanos després del Girona-Reial Madrid (4-2). Però ni en el millor dels seus somnis podria haver existit un partit tant rodó, amb un quatre gols al campió d’Europa -tot sol- i una victòria que pràcticament deixa la permanència dels blanc-i-vermells a Primera Divisió enllestida al costat de l’afició a Montilivi. Segurament, en aquell moment no era conscient de la magnitud del què havia aconseguit fer ni tampoc de l’impacte que això tindria. Per què, és clar, el que li passa al club blanc arriba a tot el món i ell és el principal causant de la desfeta madridista. Tothom se’n va fer ressò. Potser, no ho ha assimilat ni encara ara. Malgrat que el seu mòbil no ha deixat de sonar ple de notificacions amb felicitacions, trucades, peticions d’entrevista, que als mitjans esportius i, fins i tot, de premsa generalista, es parla de la seva gesta i que la imatge amb la seva celebració per excel·lència surt a la majoria de pantalles. Arreu li recorden. Han estat les 24 hores més intenses de la seva vida, i les que li queden perquè aquest pòquer ja és per sempre. Taty ha passat a formar part de la història amb majúscules.

«Estic vivint moltíssimes coses de cop. Només sé que soc feliç i que al vestidor hi ha un ambient increïble. Aquesta victòria és fonamental per la permanència. Ara, però, no hem de quedar-nos conformes sinó continuar treballant. Hem de pensar en el pròxim repte, que és el Sevilla», deia. Té mèrit acabar de marcar quatre gols al Madrid i estar pensant en millorar. Aquest és el gran repte de Taty. Ser un davanter de la talla del futbol europeu i arribar algun dia a formar part de la selecció absoluta d’Argentina. «Treballo per ser-hi. Sé que és molt difícil pels jugadors que hi ha (Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Dybala i companyia) i perquè som campions del món, però amb treball i humilitat tot arriba», comentava. Al seu país, per cert, el davanter va convertir-se en trending topic. A part d’entrar en directe a un munt d’emissores com la COPE o la Cadena Ser o al Twitch de Jijantes. Més sol·licitat, impossible. Va reconèixer que havia hagut de prendre una pastilla per poder dormir de tantes emocions que tenia.

Taty va ser el primer fitxatge del retorn del Girona a Primera Divisió. Va arribar a Montilivi amb ganes de menjar-se el món. Cedit pel New York City, tenia el repte d’aprofitar la seva primera experiència en una de les millors lligues i mare meva si ho ha fet. Després dels quatre gols als d’Ancelotti, desempata amb Stuani i torna a convertir-se en el pitxitxi del Girona amb un total d’onze dianes que també el confirmen com al vuitè màxim golejador de la lliga. De la seva gran relació amb el davanter uruguaià, també va parlar-ne: «Ens portem molt bé. Els dos lluitem pel mateix lloc, però és una competició sana. M’ajuda moltíssim i sempre em dona suport. No només a mi, sinó a tot l’equip. També als joves. M’ha tocat a mi marcar, encara que la victòria és de tots». Precisament, el capità va estar al seu costat quan va fallar la clara ocasió que hauria suposat el 0-1 al Camp Nou. Va passar-ho tan malament, per la culpabilitat que es va autoimposar, i les crítiques externes que va rebre, que va arribar a tancar-se temporalment les xarxes socials. «La vida dona moles voltes. A vegades no pensem en què pot suposar per a la resta el que fem. Per sort, el futbol dona oportunitats. He descobert que tinc molta gent al meu costat i que em dona suport. Que tanta gent cridi el teu nom... Ho recordaré sempre», manifestava. Es referia l’argentí al «Taaaaty, Taaaaty, Taaaaty» que corejava el públic de Montilivi.

Si el seu objectiu era deixar empremta, ho ha aconseguit. Valentín Taty Castellanos. De Girona a fer la volta al món.