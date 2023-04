Molts gironins estan encara en procés de trànsit després del recital que es va viure ahir a Montilivi, amb un espectacle sublim de Taty Castellanos que va enfonsar el Reial Madrid (4-2). Un moment històric que quedarà per sempre present en la ment de les 13.306 persones que van ser presents ahir a Montilivi. Però també a la premsa, tant d'aquí -local, però també estatal- com de l'Argentina, d'on és el Taty Castellanos, com a prova física que el que es va viure ahir va ser real, i no només un somni.

La figura de Taty Castellanos, el gran protagonista de la jornada que certifica virtualment la permanència dels blanc-i-vermells, ha emplenat la majoria de portades. Moltes d'elles, fent un joc de paraules amb el mateix jugador que, fa unes setmanes, va arribar, fins i tot, a tancar-se les xarxes socials per l'allau de crítiques que va rebre per fallar un gol cantat al Camp Nou. Una festassa que ha arribat fins a la premsa argentina, presumint de patriotisme de l'heroi que va aconseguir cruspir-se al Reial Madrid tot sol.

El Taty ha estat avui portada al diari esportiu Olé, acompanyat d'un "Tatyshow" i un destacat de "furor mundial". El rotatiu argentí, tirant cap a casa, es refereix a l'argentí com "el 9 que desveló a Gallardo" i emfatitza que ha estat el 10è futbolista a aconseguir-ho "y se llevó la pelota, obvio". Y també recorda a les xarxes socials una conversa que el jugador va tenir amb el diari temps enrere.

¿EL QUE LE HACE 4⃣ AL REAL MADRID MERECE UNA CHANCE EN LA SELECCIÓN? 🇦🇷🤔



Taty Castellanos habló con Olé tras un partido SOÑADO e HISTÓRICO e, a sus 24 años, se ilusiona con una chance en la Scaloneta. Aunque con los pies sobre la tierra 👌



Diario Olé 26 de abril de 2023

Altres mitjans argentins també han dedicat un espai -potser no tan destacat- al jugador blanc-i-vermell. El diari La Nación el defineix el partit del jugador propietat del New York City FC com "consagratorio" i el diari local Clarín menciona que, amb aquesta fita, el Taty iguala a un altre argentí, Diego Milito, qui també va aconseguir anotar fins a quatre gols al Reial Madrid. En concret el 8 de febrer de 2006, amb un 6-1 a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei.

Per descomptat, la premsa espanyola tampoc ha deixat de banda la jornada històrica que es va viure ahir a Montilivi, ja sigui per l'espectacle que va regalar el Girona, o per la patacada que suposa pel Reial Madrid en la lluita per atrapar el Barça en la disputa pel lideratge de la Lliga.

Mitjans com Sport o Marca han optat, en canvi, per titular per la part que implica el Madrid. "Desconexión y bochorno", titula Marca, junt amb una menció al protagonista de la jornada: "'Taty' Castellanos destroza con cuatro goles a un Madrid apático". L'Sport, en canvi, ha optat per obrir amb una imatge del Reial Madrid -amb Vinicius, queixant-se, en primer pla-, sense cap jugador del Girona, amb el títol "¡Humillación!"

El Mundo Deportivo, amb una imatge del Taty a l'orella, titula FANTATYCO, acompanyat d'un subtítol que destaca com el pòquer de l'argentí "noquea a un Madrid desquiciado". La mateixa línia i la mateixa imatge utilitzava el Diari As: "Una fiesta y una berbena", fent també referència a Vinicius i la seva "sobredosis de jaleos".