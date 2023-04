Un tuiter madridista piulava ahir una bestiesa: venia a dir que el Girona, com que forma part del grup City, potser es podria plantejar lesionar algun jugador blanc per facilitar a la casa mare l’eliminatòria de Champions de d’aquí dues setmanes. Doncs no, els de Montilivi simplement es van dedicar a jugar a futbol, a jugar molt bé a futbol, i després d’una primera part on el rival hi va ser, els van acabar passant per sobre a la segona. Taty Castellanos i Míchel, amb la seva lliçó, van ensenyar el camí al City, a Pep Guardiola i a Haaland de com superar els d’Ancelotti, sobretot si a la defensa Militao i Rüdiger es veu tan superats com ahir.

De Sant Narcís 2017 a Sant Marc 2023. Cinc anys i mig després, en la seva tercera visita a Montilivi en lliga, el Madrid va tornar a caure, en un vespre èpic que, a més, segurament va servir per encarrilar definitivament la permanència a falta encara de set jornades. Ni la pluja que va caure al final de la primera meitat i a l’inici de la segona va poder frenar l’empenta d’una grada enamorada dels seus jugadors, que ahir van saber aguantar un Madrid que tot i no presentar tota la seva nòmina d’estrelles (Courtois i Benzema van quedar-se a Madrid), va exigir de valent als locals, almenys durant una hora ben bona. Podia semblar, veient la convocatòria d’Ancelotti, que pels blancs això de la lliga ja fa massa pinta blaugrana i que ara tots els esforços s’han de focalitzar en les semifinals de Champions i en la final de Copa davant l’Osasuna. Però a l’hora de la veritat a la gespa encara hi eren Asensio, Valverde, Militao, Modrid i Vinicius, protagonista aquest últim en tots els saraus i batuses del joc, xiulat per la grada i provocador a l’hora de celebrar el seu gol fent manyagues a l’escut. Iglesias Villanueva li va perdonar l’expulsió per dos cops, perquè amb una groga va fer una dura entrada a Arnau i més tard va agredir amb una empenta a Bueno sense veure la segona.

Però si hi va haver un nom propi ahir a l’estadi va ser el del Taty Castellanos. Com canvien les coses. El Dilluns de Pasqua errava un gol cantat al Camp Nou i l’endemà tancava les seves xarxes socials fart de llegir crítiques. Encara no tres setmanes després, va sortir com un heroi de Montilivi. Quatre gols en poc més d’una hora de joc són una gesta, i si els marques al Madrid, encara més. Just feia un any del seu anterior pòquer, amb el New York City, al Yankee Stadium, en el 6-0 contra el Real Salt Lake. Esclar que no és el mateix la Major Soccer League que la Primera divisió espanyola, ni el rival.

La visita del Madrid no va representar el rècord d’assistència de la temporada per ben poc. El Barça va dur-hi 13.402 espectadors aquella freda tarda de dissabte del 28 de gener (0-1) on tothom va quedar glaçat. Ahir a l’estadi s’hi van reunir 13.306 persones i no van deixar de donar suport al Girona, en un ambient poques vegades vist. Amb la victòria l’equip de Míchel s’instal·la en els 41 punts i Montilivi va celebrar la permanència virtual. «És de Primera, Girona és de Primera!!!», corejava la grada quan Iglesias Villanueva va xiular el final del partit. En tres dies la ciutat ha encarrilat continuar a l’elit del futbol i el bàsquet una temporada més, encara que pel camí l’Uni va quedar fora dels play-off.