Un nou record que serà per a tota la vida

La nit de dimarts passat serà recordada per sempre. 25 d’abril de 2023. La victòria per 4-2 contra el Reial Madrid amb un pòquer de gols de Taty Castellanos ja forma part de la història del Girona, però com tot, a la vida, té un principi. Es remunta al 29 d’octubre de 2017. Allà va començar l’idil·li enfront el conjunt blanc, convertint-se el Girona en l’únic equip de la Lliga que té un balanç positiu envers els madridistes. Aviat és dit.

Han passat sis anys des d’aleshores, i d’aquell equip només queden Juanpe, Bernardo, Borja García, Stuani i Aleix Garcia. Des de la distància, concretament a Larnaca (Xipre), l’exjugador blanc-i-vermell Pere Pons evoca el primer triomf contra el Reial Madrid a Montilivi. «Em va entrar nostàlgia, és clar. Quan arriben partits com aquest, sempre et venen a la memòria tots els que has tingut la sort de jugar o participar. Me’n vaig recordar molt d’aquella victòria per Sant Narcís. Va ser un gran dia», explica.

El migcampista de Sant Martí Vell, que a l’estiu va fitxar per l’AEK Larnaca de la lliga xipriota, no va perdre’s detall del partit dels de Míchel. «El vaig veure, i tant. Molts companys m’ho han comentat. Fins i tot, hem vist el resum a la tele que tenim al vestidor. Se’n parla bastant. Tothom diu que el Girona està fent una gran temporada. Guanyar al Madrid, i a sobre marcar-li quatre gols, és molt fort. Confiava en l’equip per aconseguir la victòria a casa al costat de l’afició, però no m’imaginava un resultat tan voluminós amb un pòquer d’en Taty», comenta. Pere Pons encara manté relació amb els jugadors de l’etapa al Girona. «Són els meus amics. De moment no els he dit res perquè suposo que tindran el mòbil saturat, però aviat els escriuré. Parlem sovint, tot i la distància, per posar-nos al dia. Es va crear un bon vincle i una bona relació entre tots», diu.

Pere Pons va ser visionari quan l’endemà de l’ascens del 4 de juny de 2017 va dir «rebentarem el Barça i el Madrid». «M’ha fet gràcia que m’ho recordin perquè ha passat molt de temps. Havent guanyat al Madrid dues vegades, una a casa i l’altra al Bernabéu, pensava que no tornaria a aparèixer el vídeo. Va ser un moment d’eufòria a la plaça del Vi que s’ha complert. És bo que ens quedem amb aquests moments tan macos», assegura. El migcampista veu «la permanència pràcticament feta, tot i que aquest any va cara». «El Girona fa un molt bon joc», conclou.