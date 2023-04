Taty Castellanos continua omplint pàgines de diaris, minuts de ràdio i televisió i espais en programes digitals. Els seus quatre gols al Reial Madrid en la nit màgica de dimarts (4-2) l’han convertit en el gran protagonista de la setmana a la Lliga. El davanter argentí s’ha guanyat l’eternitat a la història del Girona amb la seva actuació contra el campió d’Europa. Vint-i-dos anys feia que un jugador blanc-i-vermell no feia quatre gols en un mateix partit. De hat-tricks sí que se n’han vist uns quants darrerament. Des d’Olunga a Primera, fins a Cristhian Stuani, passant per Jandro Castro, Ferran Corominas, Ranko Despotovic o Roberto Peragón. Ara bé, els pòquers ja van més buscats. Fer quatre gols en un mateix partit és una empresa d’una dificultat majúscula a l’abast de només uns pocs escollits. Castellanos, des de dimarts, forma part del club. El darrer de fer-ho va ser Jordi Vinuesa en un Girona-Manlleu (5-0) de Tercera Divisió de la temporada 2002-03.

Fins fa ben poc, veure el Girona a Primera Divisió era més que una utopia i, per tant, enfrontar-se al Madrid estava reservat als somnis o a partits amistosos. El retorn al futbol professional del Girona l’any 2008 va permetre veure a Montilivi equips contra els quals era inimaginable enfrontar-se. Betis, Saragossa, Reial Societat o Vila-real van desfilar per l’estadi abans que el club fes el salt per primer cop a la màxima categoria el 2017 i passés a competir contra els millors de l’estat. Fins aleshores, el Girona s’havia mogut entre Segona B i Preferent durant gairebé mig segle en què n’havia vist de tots colors. Disgustos sí, però d’alegries també i unes quantes. Montilivi ha cantat molts gols, doblets, hat-tricks i també pòquers. Fins i tot un repòquer. Castellanos va agafar el testimoni de Jordi Vinuesa, darrer futbolista del Girona que va fer quatre gols en un partit. Va ser la temporada 2002-03 en un 5-0 contra el Manlleu en què Vinuesa va sortir a espatlles dels seus companys. Marcos va arrodonir la maneta.

Un xic menys feia que un jugador del Girona havia anotat quatre dianes en un mateix partit. L’anterior autor d’un pòquer havia estat Toni Síria, el curs 1997-98 a Primera Catalana, en un 2-6 al camp del Vic. Els altres dos gols d’aquell dia van ser obra de David Vicente. Només un any enrere, Dani Sarabia havia clavat quatre gols al Premià a Montilivi (4-1). El davanter blanenc recorda que ni es va endur la pilota ni la samarreta ni guarda cap record d’aquell dia. «Era una altra època. De regals com ara, res de res. Les pilotes anaven comptades i s’havien de cuidar», diu. Sarabia sí que conserva un àlbum amb retalls i cròniques de diari i recorda el titular de Diari de Girona d’aquell partit. «El Girona també té el seu Ronaldo», deia en referència al davanter brasiler del Barça Ronaldo Nazario que acabava de fer una exhibició contra el València al Camp Nou (3-2). Sarabia gaudeix veient el canvi d’un Girona de qui ell manifestava ja llavors que «com a mínim hauria d’estar sempre a Segona A». El selvatà recorda que va viure una època «dura» i molt diferent de l’actual (1994-97). «Havíem baixat de Segona B aTercera amb problemes per cobrar i fins i tot ens havíem tancat al vestidor com a mesura de protesta. L’any següent ens vam salvar pels pèls, però l’altre ja no vam poder evitar el descens a Primera Catalana». Un escenari, doncs, radicalment diferent a l’actual on el club competeix de tu a tu contra els millors. «És una alegria veure’l on és i, a més a més, gairebé salvat. Realment és una enveja, sana això sí. El Girona és on ha de ser», subratlla.

Una dècada abans dels quatre gols de Dani Sarabia al Premià, el protagonista de les grans golejades del Girona era Delfí Geli, l’actual president del club. Durant la temporada 1988-89, Geli no només va fer un pòquer de gols contra el Júpiter (6-1) -Cristo i Saló van arrodonir el marcador- sinó que fins i tot va aconseguir un repòquer davant el Vilafranca (7-3). Fabregó i Cristo van completar una tarda històrica per al jove davanter saltenc. La temporada acabaria amb l’ascens del Girona a Segona B i amb el Barça enduguent-se Geli per al seu filial.

Al club del pòquer dels darrers quaranta-cinc anys també hi són Iñaki Daucik, que hi va entrar el curs 1984-85 amb quatre gols al Manresa (4-0) i el mallorquí Joan Rosselló, en un 5-0 a La Cava, tots dos amb el Girona a Tercera Divisió.

Olunga, el primer hat-trick

Taty Castellanos, doncs, va entrar a formar part del club del pòquer del Girona. Això sí, l’argentí ho va assolir contra el Reial Madrid i a Primera Divisió. Un èxit al qual només s’hi ha acostat Michael Olunga. El kenià va anotar tres gols contra el Las Palmas la temporada 2017-18 i, fins dimarts, era l’únic jugador que havia aconseguit un hat-trick amb el Girona a la màxima categoria. «Permís concedit», piulava Olunga tot responent a un tuit del Girona amb una foto de Castellanos i la frase «amb el teu permís...». Stuani ha fet tres hat-tricks amb el Girona (contra Rayo Vallecano, Lugo i Alcorcón) però sempre a Segona Divisió.