Alliberats de la tensió i la necessitat de sumar punts per lligar la salvació, el Girona està desbocat. Si dimarts passat va carregar-se el Madrid, ahir va tornar-la a fer grossa i es va imposar al Sevilla al Sánchez Pizjuán en un exercici impecable d’efectivitat i, sobretot, solidesa defensiva. Els de Míchel s’han deixat anar però no pas per relaxar-se, sinó per elevar encara més la seva millor versió. Una versió que el situa en la vuitena posició a la classificació gràcies a un triomf llaurat amb un gol d’estratègia de Juanpe a la primera part i un altre Castellanos a la represa. Llicència per somiar amb Europa. A tres punts del setè classificat, per què no? Aquest Girona ha demostrat que no té sostre. I, si el té, és ben capaç d’esparracar-lo. La pinya dels jugadors botant sobre la gespa al final del partit reflectia l’estat d’ànim d’un equip llançat que és a temps d’encara fer-la més grossa.

A diferència d’altres vegades, Míchel no va dubtar ahir de canviar de sistema i formar amb una línia de cinc homes al darrere. Javi Hernández va entrar a l’onze en substitució del sancionat Arnau per completar l’eix central juntament amb Bueno i Juanpe. L’enlluernadora victòria contra el Madrid, a banda de deixar, virtualment, segellada la salvació, obria també un horitzó de nous reptes per al Girona. Acabar entre els deu primers i arribar als desitjats 53 punts és l’objectiu d’un Míchel que ha intentat traslladar la seva ambició al vestidor i evitar així qualsevol tipus de distensió després del gran triomf contra el Madrid a Montilivi. L’ambient màgic del Pizjuán convidava a una gran nit de futbol. Tot i algun clarobscur de Couto en els primers minuts, el Girona va entrar bé al partit. Corria rere la pilota però ben col·locat i tapant les bandes fent que els andalusos es desesperessin incapaços de trobar forats. En-Nesyri ho va provar amb un xut desviadíssim en el primer tímid avís d’un Sevilla que tastaria la mateixa medicina que el Madrid la setmana passada. La primera rematada a porteria del Girona va acabar amb alegria blanc-i-vermella. Juanpe, disfressat de Castellanos, va caçar un córner al segon pal que s’havia empassat Dimitrovic per enviar la pilota al fons de la xarxa amb un salt espectacular.

Millor impossible. El Girona s’avançava al Pizjuán sense estar fi amb la pilota, però compensant-ho amb un notable treball defensiu per contenir els hàbils jugadors locals. La resposta del Sevilla arribaria, altre cop a l’esquena de Couto, on Bryan Gil va veure com Gazzaniga li aturava el que era un gol cantat. El Girona se n’havia salvat d’una de ben bona i arribaria amb mínim avantatge a la mitja part per centímetres perquè el xut de Riquelme va sortir llepant el travesser.

Michel va ajustar la banda dreta a la mitja part i el Girona encara es va trobar més còmode a la represa. Tant és així que ampliaria el marcador en la primera arribada a l’àrea andalusa va tornar a mossegar letalment. En aquest cas va ser Castellanos, en estat de gràcia, qui va aprofitar un primer refús del travesser d’una rematada de Riquelme i, després de rebre de Miguel, va afusellar Dimitrovic. El 0-2 al marcador del Pizjuán feia goig i dibuixava un escenari il·lusionant amb mitja hora llarga per davant. El Girona s’agradava i començava a arribar més sovint a l’àrea andalusa. Castellanos, de cap, va tenir el tercer, però la pilota va sortir fora per poc.

El partit feia baixada i el rellotge corria a favor del Girona que veia com els canvis del Sevilla tampoc aportaven la fluïdesa ofensiva que no trobava. El desgast físic també pesava als jugadors gironins i Míchel va refrescar l’equip amb Callesn, primer , Valery i Reinier després. Mentrestant, el Sevilla ho provava amb intents d’Acuña i Suso, desviats. Tocaria patir lògicament, però tots els esglais grossos a la porteria gironina van acabar en res. Primer perquè Gazzaniga va estar fi de reflexes per desviar un rebot de Romeu i, després perquè el travesser, ja en l’afegit, va escopir un xut llunyà de Suso. No hi havia res a fer. El Girona, amb un punt de sort i molta feina defensiva s’enduia els tres punts de Sevilla i escrivia un altre capítol màgic d’una temporada que va camí de convertir-se en somni. A tres punts del setè classificat, les sis jornades que resten són per gaudir i, això, somiar amb una fita impensable fa quatre dies.

Primer gol i primera victòria del club al Sánchez Pizjuán A banda d’acostar a les posicions que donen dret a disputar competició europea la temporada que ve, el Girona va trencar també ahir una estadística ahir al Ramón Sánchez Pizjuán. L’estadi andalús era maleït per al conjunt gironí que hi havia perdut sempre que s’hi havia enfrontat al Sevilla. A més a més, el Girona tampoc hi havia aconseguit marcar cap gol. Ahir, en un partit notable dels de Míchel, Juanpe Ramírez va obrir el camí de la victòria a la primera part i Taty Castellanos va rematar-la a la segona part, convertint-se en els dos primers golejadors de la història del Girona a l’estadi sevillista. La victòria també va acabar amb la ratxa del Girona contra José Luis Mendilibar, un entrenador que tenia fins ahir la mida presa al Girona. El tècnic basc havia guanyat tots els partits que havia disputat contra el Girona quan era entrenador de l’Eibar durant l’anterior etapa del conjunt blanc-i-vermell a Primera Divisió (2017-19). Ahir, li va tocar tastar la primera derrota. D’aquesta manera, el Girona afegeix el Sánchez Pizjuán al llistat d’estadis que ha conquerit d’ençà del seu retorn al futbol professional i sobretot de l’ascens a la màxima categoria.

