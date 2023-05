La victòria del Girona a Sevilla va ressonar arreu de l’estat dilluns a la nit. Després de superar el Madrid (4-2) a Montilivi, els de Míchel la van tornar a fer grossa al Pizjuán amb un triomf que els garanteix la permanència i els obre la porta a lluitar per poder entrar a Europa. L’objectiu d’aspirar a la setena posició, que podria accés a la Conference League pot ser d’allò més engrescador per als aficionats i, també lògicament per als jugadors, però des del club, no tant. Míchel ja va deixar clar dilluns mateix que Europa «no és l’objectiu» i aquest matí el director esportiu, Quique Cárcel ha anat encara més enllà en una entrevista a RAC1. «Som professionals, volem quedar com més amunt millor i lluitarem per aconseguir-ho. Pensant en el futur, no som un club preparat encara per jugar dijous i diumenge», deia. El màxim responsable esportiu afegia que classificar-se per Europa «no seria una notícia que l’entusiasmés». Malgrat aquestes reticències, Cárcel no es tancava pas en banda. «Quedes sis jornades i hi som més a prop del que ens pensàvem. Lluitarem perquè seria fer història i volem continuar fent passos endavant. I, si toca, haurem de fer el pas de preparar-nos i fer-ho bé», afegia.

«Europa no és l’objectiu, però no descarto res» A banda de parlar de les possibilitats de l’equip de pugnar per una plaça de competició europea, Cárcel també ha tocat el tema de la renovació de Míchel. El club i el tècnic fa mesos que parlen per allargar el vincle del madrileny dues temporades més enllà de l’any de contracte que encara té. És a dir, la idea és que Míchel continuï a Montilivi fins al 2026. «Volem ampliar dos anys més el seu contracte. M’agradaria fer-ho més, però no és fàcil», deia. Cárcel explicava que és «difícil» trobar «gent que s’impliqui en projectes» i Míchel ho ha fet. «És una persona de paraula, amb valors i que és feliç aquí. Els propietaris senten que l’entrenador s’adequa als objectius i a la semblança futbolística del grup. És una de les claus d’aquesta història, sobretot per com juga l’equip i la seva idea de futbol», deia.