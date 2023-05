Des del primer dia de la pretemporada, fins i tot durant les celebracions per l’ascens el mes de juny passat, que Míchel repeteix que l’objectiu d’aquesta temporada és fer 53 punts. «Volem ser el millor Girona de la història», diu el tècnic que ha ficat al cap als seus homes la idea de batre el rècord de 51 punts que té el club a Primera de la temporada 2017-18 amb Pablo Machín a la banqueta. Un repte d’alçada per a un equip molt jove, amb força cares noves i que, per postres, no va començar gaire bé l’exercici. Tot i això, Míchel no només va saber reconduir la situació, sinó que ha fet enlairar l’equip fins a situar-lo en disposició de lluitar per entrar a Europa. De moment, i pel que fa a l’objectiu de superar el Girona de Machín, l’equip Míchel va pel bon camí correcte. De fet, fa el mateix recorregut. I és que, coses de la vida, el Girona actual calca els números del que es va estrenar a Primera l’any 2017.

Aquell equip de Machín, després de 32 jornades, també tenia 44 punts i ocupava la vuitena posició a, també, tres punts del setè, que era llavors el Sevilla amb 47. Fins i tot, el balanç de victòries, empats i derrotes era el mateix que el d’ara (12-8-12). Això sí, el Girona de Míchel té l’average general més bo (50 gols a favor i 45 en contra) que el de Machín (44 a favor i 49 en contra). A diferència d’ara, sí que és cert, d’altra banda, que aquell Girona dels Pons, Granell, Portu i companyia havia tocat la setena plaça durant algun moment de la temporada. Tanmateix, va anar perdent pistonada. La desinflada havia començat ja força jornades abans de la 32a amb una sèrie d’un punt de 12. Després, dels darrers sis partits, els de Machín van sumar dues victòries (a Vitòria i Las Palmas) un empat (a Getafe) i tres derrotes (Espanyol, Eibar i València) que el van deixar sense opcions de ser a Europa.