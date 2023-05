«Europa» és la paraula de moda a Girona. Dilluns a la nit després de la victòria del Girona al Sánchez Pizjuán (0-2), les possibilitats de poder aspirar a disputar competició continental la temporada vinent va gairebé monopolitzar la conferència de premsa de Míchel del final del partit. Ja ho havia dit Taty Castellanos dimecres en una entrevista a aquest diari. «Podem competir tranquil·lament per ser a Europa». D’ambició al vestidor, no n’hi manca. Tampoc al tècnic que, tot i això, es resisteix a parlar-ne obertament i manté el discurs d’arribar als 53 punts per ser el millor Girona de la història i llavors, «acabar com més amunt millor». Un missatge que en part és realista però que també serveix per no carregar de pressió extra els seus jugadors. Des del club, almenys públicament, la línia és la mateixa. No es vol sentir a parlar d’Europa.

Tot i això, l’equip ha demostrat que no té sostre i si s’encaparra amb alguna cosa, ningú pot portar-li la contrària. El Madrid va passar per la pedra la setmana passada i dilluns es va conquerir el Pizjuán en una setmana fantàstica que es pot arrodonir demà amb la visita del Mallorca. Una victòria permetria alimentar una mica més el que va començar sent un impossible, va passar a ser utopia per després convertir-se en somni i que, ara és un repte d’allò més engrescador. Tot passa segurament per mantenir el ritme de punts i resultats i, alhora, perquè el Reial Madrid guanyi dissabte la Copa del Rei contra l’Osasuna. Si els blancs són campions, convertiran la setena posició automàticament en plaça de Conference League. Per contra, si la Copa se’n va a Pamplona, el conjunt navarrès disputaria l’Europa League i el sisè classificat seria qui jugués la Conference, deixant sense Europa el setè.

Amb 44 punts, sis jornades per disputar-se és possible aspirar a atrapar l’Athletic Club, setè, que és a tres punts dels gironins. Per números òbviament que sí. Ara bé, el final de Lliga dels de Míchel hauria de ser superlatiu i no només caldria atrapar els 53 punts per ser el millor de la història, sinó fer-ne uns quants més. Així ho diu la història, que marca que la setena posició se sol moure al voltant dels 57 punts. És a dir, el marge d’error seria mínim. En aquesta darrera dècada, la xifra ha oscil·lat entre els 63 de l’Athletic Club del curs 16-17 i els 52 del Sevilla de la 15-16. Enguany, el ritme és alt i fa la sensació que la setena plaça pot acostar-se més cap a la seixantena que pas els 55. Tot i això, la il·lusió ningú la hi traurà al vestidor que sap que tot va en funció de guanyar dijous el Mallorca a casa. De fer-ho, les aspiracions es dispararien i permetrien engrescar encara més la parròquia amb un objectiu d’allò més inesperat.

La creació de la Conference League ara fa dos anys ha obert una nova via continental per a molts clubs. A la Lliga, de moment, només el Vila-real l’ha disputada aquesta temporada i va arribar fins als vuitens de final on va quedar eliminat per l’Anderlecht. Directament, a la competició només s’hi va a través de la sisena posició, però si un dels sis primers classificats guanya la Copa del Rei, la plaça queda per al setè. Això és el que va passar la temporada passada quan el Vila-real, setè, va entrar a la Conference gràcies a la victòria de la Copa del Betis, que va havia acabat cinquè. D’aquesta manera, doncs, el Girona encara la recta final de la temporada amb sis finals per endavant:Mallorca, Reial Societat, Vila-real, Celta, Betis i Osasuna. Uns partits que adquirien una transcendència màxima si primer el Girona és capaç de superar els balears demà i, sobretot, si el Madrid guanya la Copa dissabte contra els navarresos. Si s’ajunten les dues premisses, com diria aquell, els aficionats del Girona ja poden anar-se preparant perquè el final de temporada pot ser d’allò més divertit.