El Girona somia en gran. Un cop aconseguit el primer objectiu, i el més important, que és la permanència, ara no és conformista sinó que treballa per superar-se. Míchel està focalitzat en aconseguir 53 punts per ser el millor Girona de la història. Si això porta a lluitar per entrar a Europa, doncs benvingut sigui. Per assolir-ho, però, l'equip farà bé demà d'afrontar la visita del Mallorca com un duel de màxima exigència. L'entrenador recupera Stuani després de les molèsties i Arnau, que estava sancionat. Mentre que manté les baixes d'Aleix Garcia, Borja García, Yangel Herrera, Toni Villa, Ibrahima Kébé i Joel Roca.

L'OBJECTIU "Hem d'anar partit a partit. Pensem que el primer objectiu està fet, tot i que no ho podem dir al 100% encara, però amb 44 punts estarem un any més a Primera. Hem de guanyar al Mallorca perquè podem posar-nos en una posició molt bona a la classificació. Volem finalitzar la temporada fent història. Volem arribar als 53 punts. Seria una fita històrica". EL MALLORCA "El rival és un equip que en la transició és molt bo. Kang-in Lee és diferencial, un jugador a tenir en compte perquè té molt protagonisme als partits. Creiem que la possessió serà nostra, però haurem de fer un partidàs per arribar bé a finalitzar les ocasions de gol. Penso que el rival defensarà amb cinc jugadors al darrere i tres o quatre al mig del camp. No hem entrenat al damunt del terreny de joc com superar aquest equip, però sí que ho hem fet a través dels vídeos. Necessitem ritme de pilota i ser capaços d'arribar a l'últim terç del camp per jugar en l'u contra u". LA IDEA "El jugador sap que nosaltres volem arribar sempre a porteria rival amb possessió, competitivitat i agressivitat. Som ofensius. És la nostra manera de veure el futbol. El jugador té auqests mecanismes de joc, per això el sistema no és el més important". EUROPA? "Nosaltres volem que l'afició estigui orgullosa de nosaltres. Si ells pensen que l'equip pot arribar a Europa, per mi perfecte perquè el somni hi és. Hem d'anar pas a pas, sabent que és molt difícil i que hi ha equips que necessiten arribar-hi". Caldrà fregar la perfecció GUANYAR TRES PARTITS "El titular per demà a la xerrada de vestidor serà que hem de guanyar tres partits consecutius. És un partit molt difícil i per nosaltres és important guanyar a casa perquè l'afició se senti orgullosa".