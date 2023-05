🗣️ Ferran Soriano: "O Bahia é excepcional pelo seu tamanho, pela sua torcida, e assim será o segundo maior clube do grupo. Seu significado social é gigante. O Bahia faz parte do tecido social da cidade e do estado".



ASSISTA AO VIVO ➡️ https://t.co/2HZCULlSjN#BahiaÉOMundo pic.twitter.com/aw4HTVMr4T