El Girona posa colzes per aconseguir la millor nota

Amb els deures fets, ara es tracta de posar colzes per aconseguir la millor nota possible. Míchel és dels que no es conforma amb l’aprovat, vol l’excel·lència i això passa per fer encara més gran el seu pas pel Girona. Superant tots els registres establerts fins al moment per magnificar la història i ser recordat com el millor de tots els temps. És per això que a dia d’avui l’entrenador està capficat en sumar 53 punts al final de la temporada. Una possibilitat ben real tenint en compte que l’equip té 44 punts i que falten sis jornades per disputar-se. També en intentar assolir petites fites com la d’enllaçar tres victòries consecutives. Aquest vespre contra el Mallorca (19.30 h / Movistar+) s’ha de complir aquella dita que diu que la tercera és la bona. Tot seguit, ja hi haurà temps per pensar en Europa. El somni és real.

El Girona està pletòric per rebre a l’equip de Javier Aguirre. No només va golejar al Reial Madrid a Montilivi (4-2), sinó que també va deixar en silenci al Sánchez Pizjuán amb una victòria davant el Sevilla (0-2). Amb tot això, Míchel insistirà avui en la xerrada prèvia al partit que cal aconseguir sigui com sigui la tercera victòria consecutiva. Abans, els blanc-i-vermells havien desaprofitat les oportunitats de fer-ho en dues ocasions: després de guanyar a l’Athletic (2-1) i l’Elx (1-2) es va empatar contra el Rayo Vallecano (2-2); i després d’imposar-se a l’Almeria (6-2) i una altra vegada a l’Althletic (2-3) es va perdre davant el Getafe (3-2). Així doncs, ha arribat el moment idoni. A més a més, tenint l’aval de ser el tercer millor equip de la segona volta, empatat amb el Reial Madrid, amb un total de 23 punts. Però, encara n’hi ha un altre per creure-s’ho. I és que el Girona-Mallorca es juga a Montilivi, on el Girona s’ha postulat com al sisè millor local de la lliga. Vaja, que es pot confirmar que és un dels equips més sòlids a casa. També agafant-se a la notable millora en defensa, amb tres porteries a zero en les darreres cinc jornades.

En aquest sentit, Gazzaniga s’ha convertit en una peça fonamental. El porter argentí és una assegurança sota pals. Amb el retorn d’Arnau, un cop complert el partit de sanció per acumulació de targetes, tot fa indicar que Míchel recuperarà la línia defensiva de quatre amb el lateral de Premià de Dalt, els centrals Santi Bueno i Juanpe, un dels dos golejadors davant el Sevilla, i Miguel. Tot i que Javi Hernández s’està esforçant per recuperar el lloc al lateral esquerre. Malgrat que tant Miguel com Javi Hernández van acabar l’últim partit amb molèsties, el tècnic va explicar que estan perfectament i s’han entrenat amb normalitat. Al mig del camp, repetiran Oriol Romeu i Iván Martín. Mentre que en atac pot donar continuïtat a Yan Couto, Tsygankov, Riquelme i Taty Castellanos.

Menció especial per al davanter argentí que en menys d’una setmana s’ha situat entre els cinc màxims golejadors de Primera amb 12 gols. El pitxitxi gironí està empatat precisament amb Muriqi, davanter del Mallorca. D’altra banda, són baixa els lesionats Aleix Garcia, Toni Villa, Borja García, Yangel Herrera i Ibra Kébé. Torna Stuani, recuperat de les molèsties al quàdriceps.

Tot i l’evident bon estat de forma del Girona, no serà fàcil superar al Mallorca. Com a precedent, hi ha un empat en la primera volta a Son Moix (1-1). Els d’Aguirre continuen treballant per lligar la permanència després de l’empat contra l’Ahtletic per culpa d’un penal d’Iñaki Williams en l’afegit (1-1). En aquest sentit, l’equip local pot estar tocat. Encara més si pensa que a domicili no li van gaire bé les coses: com a visitant només ha sumat 15 punts de 51 possibles.

A Montilivi, el conjunt vermellós tindrà les baixes per sanció de l’exdefensa del Girona Pablo Maffeo i Raíllo, a més dels lesionats Giovanni González i Nastasic. Mentre que Agustinsson torna a estar disponible. Els jugadors als quals caldrà posar més atenció són Muriqi i Kang In Lee. Entre tots dos formen una dupla perillosa que ha marcat 18 dels 31 gols del Mallorca a la Lliga. El kosovar n’ha fet 12 i és el màxim realitzador, però el sud-coreà es troba amb confiança. El Mallorca fa dos partits que no guanya.