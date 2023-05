Per Míchel, tot continua sent com el primer dia. Està encantat amb el dia a dia amb l’equip, l’única cosa que ha canviat són els resultats. «La plantilla entrena molt bé. És un somni tenir un grup de jugadors amb els quals només he de preocupar-me de fer-los millorar individualment i col·lectivament. Aporten i s’esforcen tots», comentava després de la victòria contra el Mallorca (2-1). Si han aparegut nous somnis, no serà l’entrenador qui els talli: «És bonic que l’afició faci números, està en el seu dret de poder somiar en gran».

Ara bé, «encara no es pot parlar d’Europa»: «El nostre objectiu és acabar el més amunt possible, intentar fer 53 punts i així fer història. Queden cinc partits molt complicats i hem d’anar pas a pas. No és un objectiu Europa». Això també va per l’equip. «Els jugadors saben que hem d’anar pas a pas. La temporada és exitosa, però s’ha demostrat que el club vol continuar creixent» En referència al davanter de moda, Taty Castellanos, ha dit que «sempre hem dit que Taty és un jugador que ens dona moltíssim»: «El futbol a vegades només premia a qui marca, però per nosaltres abans ja feia un treball espectacular en atac en defensa. S’ha tret la llosa de la pressió que sentia de cara a porteria. Ara fa ell els gols, tot i que ha fet un gran any des del principi. Taty és humil, treballador i ens ajuda». El Girona tria somiar en gran (2-1) Del partit, el tècnic s'ha quedar amb «la reacció de l’equip». «Portem una molt bona dinàmica i ajuda, però la mentalitat ha estat buscar el 2-1 ràpidament. Hem anat a pel Mallorca en la primera jugada. Ens ho dona la nostra idea. Els millors minuts d’intensitat han sigut després d’encaixar. Chapeau perquè no han baixat els braços», manifestava. I va seguir parlant meravelles dels seus: «Juanpe tenia molèsties a l’adductor, David els metges no aconsellen que jugui gaire... Però tot i així, surt Bernardo i marca, Artero dona passos endavant, Callens, Reinier... Els jugadors es mereixen que es parli be d’ells perquè són un equip espectacular». És el Girona de Míchel.