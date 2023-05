La victòria d'ahir contra el Mallorca (2-1) unida a la derrota de l'Athletic Club amb el Betis (0-1) ha deixat el Girona setè a la classificació. Aquesta posició donarà dret a disputar la Conference League sempre que el Reial Madrid guanyi demà la final de Copa contra l'Osasuna. En aquest sentit, el president del Girona, Delfí Geli, ha subratllat aquest matí que "l'equip està fent mèrits per a tot" i que "els jugadors i el cos tècnic s'estan guanyant a lluitar per Europa". Geli, durant la inauguració d'una botiga del club a la Rambla, ha assegurat que en aquest moment "la línia de joc i la confiança són molt altes" i ha admès que l'objectiu és "quedar com més amunt millor". "Cal anar a poc a poc perquè es lluita contra grans clubs que tenen molta experiència en la lluita per anar a Europa, que es classifiquen pràcticament cada any i que tenen pressupostos molt més alts i plantilles molt més àmplies", ha afirmat.

També ha avançat que el Girona lluitarà "des de la feina i des de la humilitat" i s'ha mostrat content i satisfet amb la marxa de l'equip: "L'evolució que ha tingut l'equip aquesta temporada és extraordinària, de menys a més com havia de ser per ser nou a la categoria i tenir jugadors joves". Sobre la possibilitat d'acabar en places europees, Geli ha dit que el club és conscient que "jugar dijous i diumenge no és gens fàcil" i que "és una preocupació esportiva perquè cal planificar molt bé la temporada i tenir una plantilla molt àmplia per competir a bon nivell en les dues competicions". Geli, després de remarcar que la prioritat estarà sempre a LaLiga perquè l'objectiu principal és "estar molts anys a Primera", ha reconegut que "la preocupació és lògica i "cal estar una mica en alerta". Però ha matisat que el club està "preparat per al que vingui en el futur". "Cal fer passos a poc a poc i el creixement ha de ser amb passos ferms i segurs perquè el Girona del futur sigui molt fort", ha conclòs