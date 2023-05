L’empat contra el Barça al Camp Nou (0-0) va fer que bona part de l’atenció futbolística del país centrés les mirades en el Girona. L’equip feia mesos que jugava de meravella i, amb una plantilla feta i pensada per salvar-se, era capaç de plantar cara i jugar de tu a tu a tots els grans. Aquell punt va confirmar una línia a l’alça que situava els gironins com el cinquè millor equip de la segona volta. Doncs bé, poc més d’un mes després, els de Míchel ja són el tercer millor equip de la segona part del campionat gràcies a la gran dinàmica de resultats que han encadenat des de llavors (4 triomfs contra Elx, Madrid, Sevilla i Mallorca i una derrota a Valladolid). Tot plegat diu que el Girona ha sumat 26 punts en aquesta segona volta i que només l’Atlètic de Madrid (35) i el FC Barcelona (32) el superen.

Coincidint amb l’aturada de la Lliga aquest cap de setmana per la disputa de la final de la Copa del Rei entre el Madrid i l’Osasuna, Míchel ha donat uns dies de festa als seus jugadors. D’aquesta manera, la plantilla no tornarà als entrenaments fins dimarts, quan començarà a preparar la complicada visita a Sant Sebastià per enfrontar-se a la Reial Societat, el quart classificat. Caldrà veure si Míchel pot disposar de jugadors com Yangel Herrera o Borja García que podran aprofitar aquests dies per retallar terminis. Aleix Garcia, Toni Villa i Ibrahima Kébé, encara en tenen més temps.