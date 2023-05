Hi ha experiència per Europa

Europa és una possibilitat real per al Girona, que encara no l’ha tastat mai. El conjunt gironí, ara com ara, estaria classificat per a disputar la Conference League. I en ple debat sobre si és convenient o no atrevir-se a compaginar l’activitat diària amb una aventura entre setmana, amb les declaracions del president i del director esportiu, Delfí Geli i Quique Cárcel, reconeixent que no tot és tan bonic com sembla, hi ha força integrants del club que ja saben què és, això de les competicions europees. Així que d’experiència, a Montilivi, també n’hi ha. En concret, hi ha 185 antecedents que reforcen la teoria.

Perquè aquesta és la xifra que sumen els diferents protagonistes de l’actual Girona voltant per Europa, entre la Copa de la UEFA, la Champions League i l’Europa League. Des de la figura que hi ha al capdavant de la llotja, Delfí Geli, al testimonial pas de Miguel Gutiérrez al Santiago Bernabéu. Des del gol de Míchel Sánchez a Andorra que va significar el primer gol del Rayo Vallecano a Europa, al caminar de Bernardo Espinosa amb la samarreta de l’Espanyol. Fins i tot, rebuscant en la memòria, apareixen tres partits de Juan Carlos Moreno amb la samarreta del Barça, sota el timó de Johan Cruyff. Tot val per recollir testimonis. El primer és Tsygankov Però més enllà de tots aquests noms, a Montilivi qui domina l’escenari europeu a escala de clubs és Viktor Tsygankov. L’ucraïnès, entre el curs 2016-17 i l’actual 2022-23 -va aterrar a Girona el mes de gener- ha disputat 64 partits amb el Dinamo de Kíev entre la Lliga de Campions (30) i l’Europa League (34). Entre totes dues competicions, a més, ha vist porteria en 13 ocasions (quatre i nou). Té 25 anys, però Tsygankov ja ha viscut moltes coses. Retrocedim en el temps, ja que al seu darrere hi ha Delfí Geli, que va jugar 8 partits de Champions amb l’Atlètic de Madrid el 1996 i 23 de UEFA repartits entre el mateix conjunt madrileny i l’Alabès, amb qui es va fer el gol en pròpia el 2001 que va condemnar aquell equip de Mané contra el Liverpool (5-4). Europa no ha de fer por En el tercer lloc del podi apareix David López. El central català ha competit per Europa en 20 ocasions. Primer, a Itàlia, vestint la samarreta del Nàpols els anys 2014-15 i 2015-16. Més recent va ser la seva experiència amb l’Espanyol, el curs 2019-20, en què va coincidir amb un altre integrant de l’actual plantilla del Girona: Bernardo Espinosa. El colombià va disputar cinc partits. Viatgem cap a Anglaterra, per recordar el pas d’Oriol Romeu pel Chelsea, equip amb el qual va jugar quatre partits de Champions en les temporades 2011-12 (la va acabar guanyant) i 2012-13 i 12 partits d’Europa League (la va guanyar amb el Chelsea, sense tenir minuts per lesió) entre València i Southampton. 16 partits en total per al d’Ulldecona, quatre més que els seus perseguidors. L’entrenador també marca 10 d’agost del 2000, Constel·lació-Rayo Vallecano. És el primer partit del conjunt madrileny en competició europea. L’autor del primer gol, esclar, va ser Míchel Sánchez, que en faria dos aquell dia, sis en tota la competició i que avui triomfa a la banqueta de Montilivi. Míchel va jugar dotze partits de la UEFA. Dotze també són els duels que va disputar Yangel Herrera amb el Granada el curs 2020-21 i va marcar cinc gols. Continuem amb els cedits: ara és el torn de Yan Couto, que l’any passat va jugar nou partits d’Europa League amb el Braga. Un dels casos més curiosos és el de Reinier, que vestint els colors del Borussia Dortmund va jugar cinc partits de Lliga de Campions els anys 2020-21 i 2021-22 i dos d’Europa League. Ho va fer al costat d’un tal Erling Haaland. Tal com l’esmentat Bernardo, Paulo Gazzaniga també té cinc partits europeus en la seva trajectòria. Van ser els cursos 2018-19 i 2019-20 amb el Tottenham a la Champions. I per acabar, Juan Carlos Moreno, membre de la direcció esportiva i els seus tres partits a la UEFA de la temporada 1995-96, i Miguel, amb un partit a la Champions amb el Madrid.