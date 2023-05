El dubte de Castellanos pot deixar demà el Girona sense l’home de moda de la Lliga Santander. Amb 13 gols, l’argentí cedit pel New York City s’ha destapat els darrers partits amb una ratxa golejadora extraordinària, pòquer al Madrid inclòs. Castellanos va marcar contra l’Elx, i després de no ser a Valladolid per sanció, en va fer quatre al Madrid, un al Sevilla i un altre al Mallorca per situar-se ja entre els màxims golejadors de Primera Divisió. Només Robert Lewandowski (19), Karim Benzema (17), Joselu Mato (14) i Enes Ünal (14) el superen.

Stuani, el capità i pal de paller del vestidor, veuria com se li obre la porta de la titularitat i tindria l’ocasió de trencar una sequera de cinc partits sense veure porteria. Concretament, l’uruguaià no marca des del triomf contra l’Espanyol (2-1) de principis d’abril. La xifra, pel que fa a minuts, no és tan alta, 152, perquè el charrúa tan sols ha jugat sencer el partit a Valladolid. Mentrestant, Míchel també està pendent de l’estat físic de Yangel Herrera, recuperat, i que ja s’ha integrat al grup però no té ritme de competició. Per la seva banda, Aleix Garcia, Borja García, Toni Villa, Ibrahima Kébé i Joel Roca, continuen de baixa per lesió. L’expedició blanc-i-vermella té previst sortir avui aquesta tarda cap a terres basques i tornar demà mateix, ben bé després del partit.