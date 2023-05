El Girona cercarà demà passat a Anoeta la quarta victòria consecutiva a la Lliga que pugui consolidar-lo en posicions europees i alimentar el somni de la Conference League. Ho haurà de fer, molt probablement, sense el seu golejador, Taty Castellanos, que ha patit un esquiç al turmell aquesta setmana. Aleix Garcia i Borja García continuen de baixa, mentre que Yangel Herrera podria entrar a la convocatòria. Míchel ha recordat avui, altre cop, que entrar a Europa "no és l'objectiu", però ha matisat que si l'equip s'ho guanya no hi veuria "cap problema". "Els reptes han de ser reals, i si hi arribem, ho serà. Estem preparats per plantilla i com a club, però primer cal arribar-hi".

BAIXES

Aleix Garcia, Borja Garcia, Kebe i Toni Villa estan descartats. Herrera i Castellanos són dubte. Taty es va fer un esquinç al turmell i ja veurem si pot jugar. Yangel ha entrenat amb normalitat però fa molt de temps que no juga i valorarem si esperem una setmana més.

MOLT A GUANYAR

Hem de mirar-nos nosaltres mateixos. Estem preparats per competir els cnic partits. som capaços de guanyar qualsevol rival si fem les coses bé. L'objectiu nostre eren 53 punts i encara ens en falten sis. Després, tant de bo l'equip sigui capaç de pensar en altres objectius, però primer aquest. É sun plaer increïble entrenar aquests jugadors perquè noto que sempre creix. Important que es miri i pensi que pot arribar com més amunt millor.

PARTIT D'ANADA

Han canviat de sistema i juguen amb 4-3-3 els darrers partits. Nosaltres hem canviat la manera de jugar. Aquell dia vam jugar amb tres centrals i és possible que dissabte no, ja ho veurem . El més complicat serà tenir la pilota contra jugadors com els de la Reial al mig del camp. Que estiguin menys còmodes que a Montilivi.

ATAC DEL RIVAL

El quart equip amb més bona conducció de pilota. Kubo, Oyarzabal, Silva...Els centrals. Fan que els rivals tinguin molts problemes en defensa. Mirar d'agafar-los a contrapeu en la pressió. Intentarem que corrin enrere.

EUROPA

Sempre pensar partit a partit i és millor seguir així. El primer objectiu està assolit i ara toca el dels 53 punts. Després, no sé si arribarem a pensar en altres objectius, tant de bo. Sempre hem de mirar cap amunt com a club i equip. La mentalitat ha de ser capaços de créixer. Si l'equip arriba a Europa, perfecte. No és l'objectiu, però no hi veig el problema. Arribar a Europa seria fer una gran temporada i fer història

SEGÜENTS RIVALS

Seran partits molt bonics i com a entrenador estic expectant per veure la versió que podem oferir. Són equiparros, però podem fer grans partits contra aquests rivals.

REAL SOCIETAT

Ara estan molt forts. Han passat una ratxa menys bona amb les tres competicions. Serà un partit molt difícil, però la nostra millor versió ens pot servir per fer un gran partit. No sé si per guanyar. El partit a Montilivi ens va ensenyar que si no som agressius amb la pilota i sense, ho passarem força malament. Farem un pas endavant. És un escenari perfecte, l'hora, el rival la posició, per fer un gran partit.

TEMPORADA QUE VE

Parlem cada setmana amb Quique Cárcel de l'equip i el futur per buscar el millor pel club. L'exemple de Bernardo, Juanpe, Santi i en vindrà alguna altra. Són jugadors molt importants per l'equip dins i fora del terreny de joc. El club fa les coses molt bé i penso que farem un gran equip per l'any que ve. Confio molt en ells.

CREIXEMENT

A poc a poc l'objectiu és créixer. El principal, és ser molts anys a Primera per fer coses més grans. Continuar a Primera és un pas endavant molt important. Sembla que està fet. Després, si estem preparats per més? L'equip competeix bé i si mereix jugar a Europa perquè la classificació diu que hi som, benvingut sigui. Ho encararem de la millor manera possible. Els somnis i els reptes que el club pot tenir, que siguin reals i si l'equip hi arriba, ho serà. Quant a plantilla i club, estem preparats, però hi hem d'arribar. Primer cal assolir el segon objectiu. Tant de bo poguem pensar en arribar a Europa, que seria l'èxit més gran de la història del club.