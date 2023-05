Míchel: "Els jugadors tenen fam i ganes de fer història"

El Girona es troba a un nivell altíssim. Res l'atura, la prova ha estat l'empat d'aquesta tarda al Reale Arena aixecant un 2-0 en contra.

EL PARTIT

"La mentalitat ha estat molt bona tot el partit. Hem iniciat molt bé, amb la sensació que podíem competir. Resposta de seguir amb la mateixa personalitat de l'equip. Creure-hi. Els últims 25' de la primera part han sigut nostres i hem tingut ocasions de fer un gol. La segona part més igualada. Ens ha faltat una mica d'energia. Contenir la Reial és per estar satisfet. Estic molt orgullós dels jugadors. Han fet un pas endavant espectacular. M'agrada veure l'equip. S'han fixat en anar pel rival, no en el resultat".

LA MENTALITAT

"Des del primer minut tenia la sensació que estàvem bé. Volíem arribar a camp rival i a superar la pressió. Ells tenen capacitat, però no teníem por a no poder jugar al que sempre fem. Hem sigut capaços d'enfonsar un equip que pressiona brutal. Si corren enrere, nosaltres tenim les nostres opcions. Hem fet retrocedir molts metres a la Reial, és difícil veure'l així i menys aquí".

L'OBJECTIU I LES LESIONS

"Estem a prop dels 53 punts. Yangel és a prop de reaparèixer, Aleix ja toca pilota, Borja també ens ajudarà... Tots els equips passen per moments de lesions, però gaudeixo de l'empat. També l'he patit perquè la Reial ho fa molt bé".

TATY

"Taty és un tema de dolor. Es va produir fa dos o tres dies l'esquinç, no ha tingut bones sensacions, però veurem durant la setmana. No està limitat i jugarà encara que tingui dolor".

EL PENAL

"L'àrbitre ha vist penal. En una imatge es veu que el toca. L'àrbitre al camp ho pot interpretar, però em genera dubtes. No crec que hagi influït en el resultat. La jugada d'Uri ha anat un pel tard, és un jugador supernet i sempre va amb bona voluntat. A Arnau ja li va passar el dia del Madrid i sabíem que la groga no l'afectaria".

EUROPA

"Els dono l'enhorabona. A cadascun. Ens sentim orgullosos de com competeixen. Tant de bo puguem somiar per una mica més. L'equip competeix amb una energia brutal. Tenen fam i ganes de fer història".

DAVID LÓPEZ

"Juanpe a Sevilla marca, Berni contra el Mallorca... Són gent amb un compromís brutal i David és un d'aquests. Sembla que no l'afecti tenir un període d'agafar el seu ritme. Té capacitat d'adaptació als partits brutals. He apostat per ell per la situació de sortida de pilota. S'escapa molt. Contra una pressió tan alta i individual, és capaç de generar superioritats. Ens ha donat tranquil·litat. Tots han donat un nivell molt alt".