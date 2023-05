Fins aquesta nit, el Girona no sabrà si tanca la jornada en posicions de Conference League. Si el Rayo Vallecano guanya al camp del Betis (21:00), els de Míchel cauran a la vuitena posició en benefici dels madrilenys, que sumarien 49 punts pels 48 dels gironins. Passi el que passi, les opcions del Girona de disputar competició europea continuaran més vives que mai. Ben segur que ni al seguidor més optimista del Girona li hagués passat pel cap durant la pretemporada que l’equip arribaria a quatre jornades pel final lluitant per ser a Europa. De fet, ni els mateixos jugadors veien clar l’objectiu que els va marcar Míchel d’arribar als 53 punts i convertir-se en el millor Girona de la història. «Des del principi, per com va veure l’equip quan estava gairebé format a l’estiu, el míster va dir que l’objectiu eren els 53 punts. Molts ens vam sorprendre i ens vam mirar tot dient, no sé, no sé. Ara li hem de donar la raó». Així de sincer relata David López com el Girona s’ha convertit en la revelació i ha anat passant pantalles fins a plantar-se com un dels aspirants a entrar a la Conference League.

Míchel es quedava curt. I és clar, l’afició s’engresca amb la possibilitat i, per molt que des de les altes instàncies es cridi a la calma, la paraula Europa comença a filtrar-se al vestidor. Míchel, encara amb la boca petita, no pot evitar fer-hi referència davant la realitat de la classificació. A més a més, i malgrat la prudència que es demana des de la llotja, la realitat és que el club es mou i fa els passos que toquen. En aquest sentit, el Girona ja té la llicència UEFA per part del comitè de la Federació Espanyola de Futbol encarregat d’atorgar-lo. Es tracta d’un tràmit que solen realitzar tots els clubs de Primera Divisió i que, enguany, només dos no l’han fet. A més a més, cal recordar que en la temporada del debut a Primera, la 2017- 18, quan el Girona va flirtejar unes quantes jornades amb la setena i la sisena posició, el club també va demanar, i rebre, la llicència per competir a Europa. Els requisits que han de presentar els equips estan dividits en tres branques: infraestructures, àmbit legal i qüestions financeres. Qualsevol club de la Lliga Espanyola compleix amb totes les garanties els requisits per competir a Europa, tot i que és necessari expedir la llicència per tal de ser-hi admès per la UEFA. En el cas de les infrastructures, Montilivi està homologat per la Lliga en tots els aspectes relacionats amb la seguretat i prou capacitat per acollir partits de competició continental. «Òbviament, en parlem, d’Europa. A mesura que vèiem com la part baixa s’estrenyia, ni ens ho pensava que poguéssim arribar al final així», explica David López. El de Sant Cugat del Vallès detalla que «passen coses, estem en bona dinàmica, acabem bé la temporada i ens acostem a dalt. És moment per gaudir i tot el que vingui, ho rebrem amb els braços oberts», afegia.